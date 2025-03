René Springer (AfD): Deutsche Fachkräfte wandern aus und Baerbock lädt Syrer nach Deutschland ein

Posted in

René Springer: Deutsche Fachkräfte wandern aus und Baerbock lädt Syrer nach Deutschland ein

Jährlich verlassen über 200.000 Deutsche im Alter zwischen 20 und 40 Jahren das Land – etwa drei Viertel von ihnen mit Hochschulabschluss. Das geht aus einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervor. Als Hauptgrund wird der höhere Lebensstandard im Ausland genannt. Selbst in Ländern mit hohen Lebenshaltungskosten, wie etwa der Schweiz, bleibt vom Einkommen mehr übrig als in Deutschland.

Aktuell wirbt die Noch-Außenministerin Annalena Baerbock bei der Eröffnung der deutschen Botschaft in Syrien um mehr Migranten.

Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, René Springer, teilt dazu mit:

„Während deutsche Fachkräfte das Weite suchen, lädt die abgewählte grüne Außenministerin weitere syrische Migranten ein. Über eine halbe Million Syrer beziehen bereits Bürgergeld, die SGB-II-Hilfequote liegt über 50 Prozent. Die Integrationsprobleme – ob in der Arbeitswelt, den Schulen oder im Alltag – sind für jeden offensichtlich, der nicht in einer politischen Seifenblase lebt. Statt weiterer Migration aus Syrien sollen die Syrer ihr eigenes Land wieder aufbauen. Und in Deutschland brauchen wir aus Sicht der AfD-Fraktion ‚mehr Netto vom Brutto‘ und eine Regierung, die sich endlich wieder um die Probleme der angestammten Bevölkerung kümmert.“

Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag