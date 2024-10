POL-PPTR: Achtung Blitzer – Geschwindigkeitsmessungen in der KW 41: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 41. Kalenderwoche

Posted in

Blitzer Trier Geschwindigkeitsmessungen in der KW 41 (ots) – An folgendem Standort misst die Polizei in der 41. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 7. Oktober:

B51, Oberstedem; A1, Fell; L49, Hetzerath; L47, Wehlen; B50, Longkamp

Dienstag, 8. Oktober:

A602, Kenn; L47, Esch; B257, Irrel; L151, Longuich; K133, Konz

Mittwoch, 9. Oktober:

L46, Daun; A60, Winterspelt; B51, Trier; B327, Morbach

Donnerstag, 10. Oktober:

B419; Nittel-Rehlingen; L46, Trier; A602, Trier; B50, Longkamp

Freitag, 11. Oktober:

B41, Birkenfeld; L24, Mürlenbach; B53, Traben-Trarbach; B410, Lichtenborn

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.