Koalitionsverhandlungen Union & SPD endgültig gescheitert – Jetzt bleibt nur noch die AfD als Partner übrig

Koalitionsverhandlungen Union & SPD endgültig gescheitert, Berlin – Es ist eine politische Bombe, die am 1. April in der Hauptstadt geplatzt ist: Die langwierigen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD sind in der Nacht zum Montag endgültig gescheitert. Nun bahnt sich eine Entwicklung an, die noch vor wenigen Wochen als undenkbar galt: Eine Regierungsbeteiligung der AfD.

Wie aus gut informierten Kreisen verlautet, kam es am späten Sonntagabend zu einem finalen Eklat. Nach über 14 Stunden Verhandlung habe Olaf Scholz das Gespräch abrupt verlassen, nachdem CDU-Chef Friedrich Merz angeblich auf dem Ministerium für „Ordnung und Rückbesinnung“ bestanden habe. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kommentierte das Treffen später mit den Worten: „Wenn Merz denkt, er könne uns mit Currywurst und Verfassungspatriotismus ködern, hat er sich geschnitten.“

Noch brisanter ist jedoch, was sich nach Mitternacht im Konrad-Adenauer-Haus zugetragen haben soll. Angeblich wurde dort ein vertrauliches Gespräch mit Vertretern der AfD geführt. Laut einem internen Papier, das unserer Redaktion exklusiv vorliegt, sei eine sogenannte „Deutschlandpakt-Koalition“ im Gespräch. Diese würde CDU/CSU und AfD in eine Minderheitsregierung unter Duldung einzelner SPD-Abgeordneter führen.

Insidern zufolge seien die Ressortverteilungen bereits grob skizziert:

Friedrich Merz: Bundeskanzler und Beauftragter für Wirtschaftspatriotismus

Alice Weidel: Innenministerin und Leiterin der „Behörde für Heimatschutz & Leitkultur“

Björn Höcke: Staatsminister für Tradition, Sprache und deutsches Brauchtum

Olaf Scholz: Sondergesandter für politische Schadensbegrenzung in der EU

Ein im Netz kursierender Entwurf für das neue Regierungsprogramm trägt den Titel: „Deutschland. Endlich ordentlich.“

💬 Erste Reaktionen:

Die Grünen reagierten schockiert. Parteichef Habeck ließ verlauten, man werde „für den Rest der Legislaturperiode nur noch über Klimaneutralität schweigen“. Die FDP kündigte an, notfalls aus der Opposition heraus weiter mitregieren zu wollen.

Auch international sorgte die Nachricht für Wirbel. Frankreichs Präsident Macron zeigte sich „extrem irritiert“ und sagte geplante Gespräche mit der neuen Bundesregierung ab – mit der Begründung, er müsse „dringend seine Gartenzwerge umstellen“. In Brüssel herrscht Alarmstufe Gelb-Blau.

🏛️ Politikwissenschaftler alarmiert

Der Berliner Politikwissenschaftler Prof. Dr. Markus Wahns-Inn kommentierte die Entwicklung nüchtern: „Wir erleben hier die Fusion von Wirklichkeitsverweigerung mit machttaktischer Wurstigkeit. Das ist historisch – aber auch historisch gefährlich.“

Ein weiterer Experte, der anonym bleiben möchte, ergänzt: „Wenn das kein Aprilscherz ist, weiß ich auch nicht mehr weiter.“

😄 Und genau da liegt der Hase im Pfeffer:

Natürlich IST das ein Aprilscherz!

Niemand plant ernsthaft eine Koalition mit der AfD. Die echten Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD gehen – wenn auch schleppend – weiter.

Aber hey: Für einen Moment konntest du dir dieses Kabinett doch vorstellen, oder?

April, April! 😉 (hk)