POL-COE: Unfall B525 Goxel – Schwerer Verkehrsunfall – 10-jähriger Junge tödlich verletzt

Unfall B525 Goxel, Coesfeld (ots), Goxel, B525/Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall 09.08.2024, 14:28 Uhr

Coesfeld Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Bundesstraße 525 im Bereich Goxel, zwischen den Abzweigen K46 (Borkener Straße) und K54 (Stevede), aktuell voll gesperrt. Weitere Informationen folgen.

UPDATE 1 – 17:18 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (09.08.) um 13.50 Uhr auf der B525 in Goxel. Eine 36-jährige Nottulnerin war aus Richtung Gescher kommend in Richtung Coesfeld unterwegs, mit ihr im Auto saßen ihre beiden Kinder im Alter von acht und zehn Jahren sowie eine 62-jährige Frau aus Pulheim.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Hauswand und überschlug sich. Der zehnjährige Junge wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt.

Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber brachten die weiteren Insassen teilweise schwer verletzt in Krankenhäuser. Bei der Unfallaufnahme kommen auch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Recklinghausen sowie ein Gutachter zum Einsatz.

Die Bundesstraße 525 bleibt im Bereich Goxel, zwischen den Abzweigen K46 (Borkener Straße) und K54(Stevede), für die Unfallaufnahme noch bis etwa 18:30 Uhr gesperrt.

Text: Polizei Coesfeld