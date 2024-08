POL-SUL: Schwerer Verkehrsunfall L127 zwischen Fischbach und Quierschied

Verkehrsunfall L127 zwischen Fischbach und Quierschied (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Mittag, gegen 14:15 Uhr, auf der L127 zwischen Fischbach und Quierschied. Hier kam es zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw, wobei drei Personen – zum Teil schwer – verletzt wurden.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 24-jähriger Mann aus Quierschied mit seinem VW auf der L127 von Fischbach kommend, in Richtung Quierschied. In einer leichten Linkskurve kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und fuhr über die Gegenfahrbahn bis in den gegenüberliegenden Grünstreifen. Dort lenkte er zurück auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden BMW einer 37jährigen Frau aus Friedrichsthal. In dem BMW befand sich auch noch der 17jährige Sohn der Fahrerin. Der Aufprall war so stark, dass der Motorblock des VW herausgerissen wurde. Auch der BMW war erheblich beschädigt.

Der 24jährige Fahrer des VW und der 17jährige Beifahrer des BMW wurden mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die 37jährige Fahrerin war ebenfalls leicht verletzt. Bei ihr war jedoch keine ärztliche Behandlung erforderlich.

Auf Grund der starken Verunreinigung durch auslaufende Betriebsstoffe und umherfliegende Trümmerteile musste die L127 für ca. 3 Stunden gesperrt bleiben.

Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Den 24jährigen Unfallverursacher erwartet nun – unabhängig vom Ausgang der Ermittlungen – zumindest eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Positiv kann herausgehoben werden, dass sich unmittelbar nach dem Unfall viele Ersthelfer eingefunden hatten, die sich sofort um die Verletzten kümmerten und Erste Hilfe leisteten.