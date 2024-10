POL-K: Frau stürzt aus Fenster in der Ackerstraße aus dem vierten Stock – Tötungsdelikt in Köln-Buchheim – Mordkommission im Einsatz

Posted in

Frau stürzt aus Fenster in der Ackerstraße, Köln (ots) – Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt:

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Köln-Buchheim am heutigen Nachmittag (17. Oktober) ist aktuell eine Mordkommission der Polizei Köln im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen stürzte gegen 14.40 Uhr eine 38 Jahre alte Frau aus dem Fenster ihrer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ackerstraße. Sie verstarb vor dem Haus.

Ihr an gleicher Anschrift gemeldeter Bekannter (53) soll Zeugenangaben zufolge anschließend aus dem gleichen Fenster auf den Gehweg gesprungen sein. Er wird derzeit in einer Klinik notoperiert.

Beide Personen weisen Stichverletzungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf die Beteiligung einer dritten Person.

Eine Medienanlaufstelle der Polizei ist in Tatortnähe eingerichtet. Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw beim Kriminalkommissariat 11 zu melden. (de)