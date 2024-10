POL-MK: Unfall B54 Lüdenscheid – Motorradfahrer bei schwerem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Posted in

Unfall B54 Lüdenscheid (ots) – Ein Motorradfahrer zog sich heute Mittag bei einem schweren Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen zu.

Zeugen berichteten, dass er gegen 13.35 Uhr auf seiner Suzuki an der roten Ampel B54, Ecke Glörstraße stand. Bei Grünlicht beschleunigte er sein Motorrad stark und fuhr in Richtung Lüdenscheid-Brügge. Unmittelbar nach der dortigen Kurve beabsichtigte gerade eine Schalksmühlerin (20) mit ihrem VW Up vom dortigen Supermarktparkplatz auf die B54 einzubiegen. Im letzten Moment nahm sie den schnell herannahenden Motorradfahrer wahr und blieb stehen. Der Motorradfahrer bremste seinerseits stark ab, geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem Sattelzug eines entgegenkommenden Iserlohners (33).

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Kradfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Lüdenscheid.

Polizeibeamte sicherten Spuren und wurden hierbei durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Wuppertal unterstützt.

Der Sachschaden belief sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Es kam zu langen Staus. (dill)