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POL-PDKO: Delfin auf der L98 zwischen Bassenheim und Ochtendung – Besitzer gesucht!

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Delfin auf der L98
Delfin © Polizei Andernach

Delfin strandet auf der L98 zwischen Bassenheim und OchtendungBesitzer gesucht! – Andernach (ots):

Am Samstag, den 08.08.2026 wurde die Polizeiinspektion Andernach über ein großes Kuscheltier auf der L98 zwischen Bassenheim und Ochtendung in Kenntnis gesetzt.

Durch die eingesetzten Kräfte konnte letztlich ein kunterbunter Delfin von der Fahrbahn gerettet werden.

Nun sucht der herrenlose Delfin seinen Besitzer und verweilt derweilen am dienststelleneigenen Teich.

Wer den Meeresbewohner vermisst oder Hinweise zu seiner Herkunft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach Tel.: 02632-9210 zu melden.

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Bild & Text: Polizeiinspektion Andernach

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