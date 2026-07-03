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POL-WL: Unfall Steinbecker Straße Buchholz in der Nordheide – 58-jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

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Aktuell, Blaulicht, Niedersachsen

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POL-WL: Unfall Steinbecker Straße Buchholz in der Nordheide58-jähriger nach Verkehrsunfall verstorbenBuchholz (ots) – Auf der Steinbecker Straße kam es am 2.7.2026 gegen 07:55 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 58-jähriger Mann war mit seinem Opel in Richtung Innenstadt gefahren.

Nach Zeugenangaben hatte der Wagen plötzlich mehrfach den Bordstein touchiert und ist dann kurz hinter der Einmündung Steinbecker Mühlenweg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort fuhr der Opel eine Böschung hinunter und prallte frontal gegen einen Straßenbaum.

Ersthelfer liefen zum Fahrzeug und fanden den Fahrer mit starken Kopfverletzungen und nicht mehr ansprechbar im Fahrzeug vor. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 58-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Dort erlag er jedoch gegen Mittag seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein weiteres Fahrzeug war nach den ersten Erkenntnissen nicht beteiligt.

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Text: Polizeiinspektion Harburg

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