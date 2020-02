Potsdam – Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Henning-von-Tresckow-Straße

Erstellt in

22.02.20, 11.45 Uhr.

Potsdam (BB) – Wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt die Polizei Potsdam gegen einen 42-jährigen Beschuldigten. Mitarbeiter eines Potsdamer Krankenhauses teilten

der Polizei über den Notruf, dass sich in der Notaufnahme einer Betrunkener aufhält und diese nicht verlassen will. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der 42-Jährige in Gewahrsam genommen.

Beim Transport im Funkstreifenwagen schlug der Beschuldigte mehrfach um sich, spuckte in Richtung der eingesetzten Beamten und musste schließlich gefesselt werden (verletzt wurde niemand).

Der Beschuldigte wies einen Atemalkoholwert von 2,90 Promille auf. Da der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde er zunächst festgenommen.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft am 23.02.20 entlassen.

***

Polizei Potsdam