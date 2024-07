Posted in

Presseschau – Badische Zeitung: Weltweite Computerstörung Vom Ende der Naivität – Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt.

Freiburg (ots) – Die Computerpanne mit nie zuvor gesehenen weltweiten Auswirkungen kann positive Folgen haben. Wenn die hochtechnisierten Gesellschaften daraus lernen. Bislang betreiben diese Digitalisierung im naiven Glauben, dass das schon gutgeht; halten Engagement, Expertise und finanzielle Ausstattung der Computersicherheit nicht Schritt mit dem rasenden Vordringen der Digitalisierung in so gut wie jeden Lebensbereich. Jeder Digitalisierungsschritt sollte unter dem Vorbehalt überprüfter Schutzkonzepte stehen – in jedem Betrieb, jeder Sparkasse, jeder Stadtverwaltung. Das mag teuer und mühsam sein; es nicht zu tun, dürfte aber noch teurer werden und noch mehr Arbeit machen. https://www.mehr.bz/khs202o