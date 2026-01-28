Rollator-Training Gummersbach: Sicher unterwegs mit dem Rollator – Viele Menschen im fortgeschrittenen Alter oder mit gesundheitlichen Einschränkungen sind auf einen Rollator angewiesen, um mobil zu bleiben.
Doch alltägliche Verkehrssituationen können mit einem Rollator herausfordernd sein:
- Bordsteinkanten,
- unebene Gehwegplatten,
- Gullideckel und
- Bushaltestellen
stellen Unfallrisiken dar und können Unsicherheiten verursachen.
Um dabei zu helfen, bietet die städtische Senioren- und Pflegeberatung in Zusammenarbeit mit der Polizei am Mittwoch, 2. Februar 2026, von 14 bis 16 Uhr ein kostenloses Rollator-Training an. Hier können die Teilnehmenden den sicheren Umgang mit dem Rollator üben. Die Veranstaltung wird im Seniorentreff am Rathaus, Rathausplatz 3, durchgeführt. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist jedoch erforderlich unter den Telefonnummern: 02261 / 8199 – 5154 oder – 5156 (Verkehrsunfallprävention der KPB Oberbergischer Kreis) oder über 02261 / 87 – 1547 (Seniorenberatung Stadt Gummersbach)
***
Text: Stadt Gummersbach