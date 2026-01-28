Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Rollator-Training Gummersbach: Sicher unterwegs mit dem Rollator

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Events, Nordrhein-Westfalen, Seniorenmagazin, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Gummersbach-NRW

Rollator-Training Gummersbach: Sicher unterwegs mit dem Rollator – Viele Menschen im fortgeschrittenen Alter oder mit gesundheitlichen Einschränkungen sind auf einen Rollator angewiesen, um mobil zu bleiben.

Doch alltägliche Verkehrssituationen können mit einem Rollator herausfordernd sein:

  • Bordsteinkanten,
  • unebene Gehwegplatten,
  • Gullideckel und
  • Bushaltestellen

stellen Unfallrisiken dar und können Unsicherheiten verursachen.

Wellness- und Entspannungsmusik

Um dabei zu helfen, bietet die städtische Senioren- und Pflegeberatung in Zusammenarbeit mit der Polizei am Mittwoch, 2. Februar 2026, von 14 bis 16 Uhr ein kostenloses Rollator-Training an. Hier können die Teilnehmenden den sicheren Umgang mit dem Rollator üben. Die Veranstaltung wird im Seniorentreff am Rathaus, Rathausplatz 3, durchgeführt. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist jedoch erforderlich unter den Telefonnummern: 02261 / 8199 – 5154 oder – 5156 (Verkehrsunfallprävention der KPB Oberbergischer Kreis) oder über 02261 / 87 – 1547 (Seniorenberatung Stadt Gummersbach)

***
Text: Stadt Gummersbach

Das könnte Sie auch interessieren ...

Warum bequeme Freizeitschuhe im Alltag immer wichtiger werden

Monster auf der Couch

Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer: Warum sie für gesunden Schlaf so entscheidend ist

Schlafprobleme: Warum immer mehr Menschen schlecht schlafen – und was dahintersteckt

Schlafapnoe erkennen: Symptome, Gefahren und Warnzeichen

Lesung in Mannheim mit Musik: Eine Hommage an Agatha Christie

BBS Boppard engagiert sich gemeinsam mit der DKMS gegen Blutkrebs

Sozialverband VdK: Patientenorganisationen fordern mutige Reform der ambulanten Versorgung

Carnaval Brasileiro in Kaiserslautern - Großer Kostümball am 7. Februar in der Fruchthalle

Schnieder (CDU) zu verschwundenen Asylbewerbern in Rheinland-Pfalz: „Das ist ein ordnungspolitischer Offenbarunseid."

Veranstaltungen zum Weltfrauentag 2026 in Bremen

Seniorenkappensitzung Saarbrücken in der Saarlandhalle am 8. Februar

Innere Balance finden: Neue Kräfte tanken und entspannen mit der Herz-Waage-Funktion

Gesundheitsratgeber: Ohne Magnesium läuft in unserem Körper so gut wie nichts

Landesgartenschau 2026 in Ellwangen

Tag der offenen Tür in der Musikschule Frankfurt (Oder)

Schlagworte: #28.01.2026 #Aktuell #Gummersbach #Nachrichten #News #Rollator #Rollator-Training #Rollator-Training Gummersbach #Seniorentreff #Sicher unterwegs mit dem Rollator #Stadt Gummersbach #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com