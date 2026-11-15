Russland fordert NATO-Rückzug auf Stand von 1997 – Putins Friedensbedingungen könnten Europas Sicherheit grundlegend verändern – Moskau verlangt offenbar einen weitreichenden Rückzug westlicher Streitkräfte aus Osteuropa, ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und Einschränkungen der europäischen Atomabschreckung. Die Forderungen gehen weit über den Ukraine-Krieg hinaus und stoßen bei europäischen Regierungschefs auf entschiedenen Widerstand.
Hamburg/Berlin/Moskau/Kiew, 15. November 2026 – Während internationale Vermittler weiterhin versuchen, eine diplomatische Lösung für den seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu finden, sorgen neue Forderungen aus Moskau für erhebliche politische Spannungen. Russland will offenbar nicht nur über ukrainische Gebiete und einen möglichen Waffenstillstand verhandeln, sondern die gesamte Sicherheitsordnung Europas grundlegend verändern.
Nach übereinstimmenden Berichten der amerikanischen Zeitungen New York Times und Washington Post haben russische Unterhändler bei den jüngsten Friedensgesprächen einen weitreichenden Forderungskatalog vorgelegt. Dieser sieht unter anderem vor, dass die NATO ihre militärische Präsenz in Mittel- und Osteuropa weitgehend auf den Stand des Jahres 1997 zurückführt.
Für zahlreiche europäische Staaten würde dies erhebliche sicherheitspolitische Konsequenzen bedeuten. Insbesondere Polen, die baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen sowie weitere Staaten, die erst nach dem Ende des Kalten Krieges der NATO beitraten, wären betroffen.
Doch die russischen Vorstellungen gehen noch weiter. Moskau verlangt demnach einen vollständigen Stopp westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine, einen dauerhaften Ausschluss des Landes aus der NATO sowie weitreichende Einschränkungen seiner militärischen Möglichkeiten.
Auch die Atommächte Frankreich und Großbritannien sollen künftig auf bestimmte Formen nuklearer Sicherheitsgarantien für andere europäische Staaten verzichten.
Die Forderungen verdeutlichen, dass es der russischen Führung offenbar nicht allein um die Ukraine geht. Vielmehr steht die grundsätzliche Frage im Raum, wie die militärischen Machtverhältnisse in Europa künftig gestaltet werden sollen.
Geheimes Verhandlungspapier vom 10. November aufgetaucht
Ausgangspunkt der aktuellen Berichterstattung ist ein russisches Positionspapier vom 10. November 2026, das während der jüngsten Gespräche in Abu Dhabi verwendet worden sein soll.
Die New York Times erhielt nach eigenen Angaben eine Kopie des Dokuments aus dem Umfeld der Verhandlungen. Eine weitere mit den Gesprächen vertraute Person bestätigte dessen Echtheit. Auch die Washington Post berichtet über russische Verhandlungspositionen, die ihrer Redaktion vorliegen.
Das Papier trägt allerdings weder einen offiziellen Briefkopf noch eine Unterschrift. Es handelt sich somit nicht um einen bereits vereinbarten Friedensvertrag, sondern um eine Darstellung russischer Verhandlungsforderungen.
Dieser Unterschied ist entscheidend: Die Forderungen sind nach den übereinstimmenden Medienberichten Teil der russischen Verhandlungsposition. Eine Einigung darüber existiert nicht.
Nach Angaben von Gesprächsteilnehmern sollen russische Vertreter zudem signalisiert haben, dass Präsident Wladimir Putin bei einzelnen Punkten möglicherweise zu Kompromissen bereit sein könnte.
Welche Forderungen Moskau tatsächlich aufgeben würde, bleibt jedoch unklar.
Warum ausgerechnet das Jahr 1997 für Russland entscheidend ist
Das Jahr 1997 spielt in den russischen Forderungen eine zentrale Rolle. Damals hatte die NATO ihre große Osterweiterung noch nicht begonnen.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Paktes entschieden sich zahlreiche mittel- und osteuropäische Staaten für eine Annäherung an das westliche Verteidigungsbündnis.
Die NATO wurde dadurch schrittweise erweitert.
|Jahr
|NATO-Beitritte
|1999
|Polen, Tschechien, Ungarn
|2004
|Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Rumänien
|2009
|Albanien, Kroatien
|2017
|Montenegro
|2020
|Nordmazedonien
|2023
|Finnland
|2024
|Schweden
Heute gehören der NATO 32 Mitgliedstaaten an.
Russlands Forderung bedeutet nach den vorliegenden Berichten nicht, dass sämtliche seit 1997 aufgenommenen Staaten das Bündnis wieder verlassen müssten.
Vielmehr sollen die militärischen Möglichkeiten der NATO in diesen Ländern drastisch eingeschränkt werden. Insbesondere die Stationierung von Streitkräften und militärischer Ausrüstung anderer NATO-Mitglieder soll zurückgenommen werden.
Damit könnten Staaten zwar formal Mitglieder der NATO bleiben, hätten jedoch deutlich eingeschränkte Möglichkeiten, auf die militärische Unterstützung ihrer Bündnispartner unmittelbar vor Ort zurückzugreifen.
Die NATO betrachtet ihre Erweiterungen dagegen als Entscheidungen souveräner Staaten, die gemäß Artikel 10 des Nordatlantikvertrags die Mitgliedschaft beantragt haben und nach einstimmiger Zustimmung der bestehenden Mitglieder aufgenommen wurden.
Polen und das Baltikum wären besonders stark betroffen
Die Folgen eines solchen Rückzugs würden vor allem jene Staaten treffen, die geografisch unmittelbar an Russland oder Belarus grenzen.
Polen hat sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu einem zentralen Standort westlicher Verteidigungsplanung und militärischer Unterstützung entwickelt.
Auch Estland, Lettland und Litauen betrachten die Anwesenheit verbündeter Streitkräfte als wesentlichen Bestandteil ihrer Sicherheit.
Würden NATO-Einheiten und militärische Einrichtungen aus diesen Ländern abgezogen, könnte dies aus Sicht der betroffenen Regierungen ihre Verteidigungsfähigkeit erheblich schwächen.
Für die baltischen Staaten ist die militärische Präsenz der NATO zudem von besonderer Bedeutung, weil ihre geografische Lage nur begrenzte strategische Ausweichmöglichkeiten bietet.
Die russischen Vorstellungen würden damit nicht lediglich eine technische Neuordnung militärischer Stationierungen bedeuten. Sie könnten das Sicherheitsgefühl ganzer Staaten und die Glaubwürdigkeit der gemeinsamen Abschreckung beeinflussen.
Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat die russischen Forderungen bereits entschieden zurückgewiesen. Ihre Umsetzung würde nach seiner Einschätzung eine unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit seines Landes darstellen.
Auch Deutschland wäre von den russischen Forderungen betroffen
Obwohl Deutschland bereits seit 1955 Mitglied der NATO ist, hätten die russischen Vorstellungen auch für die Bundesrepublik weitreichende Folgen.
Deutschland gehört zu den wichtigsten militärischen und logistischen Standorten des Bündnisses in Europa. Die Bundeswehr beteiligt sich außerdem an der Verteidigung der östlichen NATO-Mitgliedstaaten.
Besonders deutlich zeigt sich dies am deutschen Engagement in Litauen, wo die Bundeswehr ihre militärische Präsenz zur Stärkung der NATO-Ostflanke ausgebaut hat.
Sollte Russland mit seinen Forderungen erfolgreich sein, könnten solche Stationierungen künftig infrage gestellt werden.
Für Deutschland ergeben sich daraus mehrere sicherheitspolitische Herausforderungen. Einerseits könnte die Bundeswehr ihre bisherige Rolle bei der unmittelbaren Verteidigung osteuropäischer NATO-Partner nicht mehr in der heutigen Form wahrnehmen. Andererseits müsste die Bundesregierung möglicherweise ihre gesamte militärische Planung innerhalb des Bündnisses neu bewerten.
Hinzu kommt die Frage, ob ein weitgehender Rückzug der NATO tatsächlich zu mehr Stabilität führen würde oder stattdessen neue Sicherheitsrisiken entstehen ließe.
Die russische Regierung argumentiert seit Jahren, dass die Ausdehnung der NATO nach Osten eine Bedrohung für die eigene Sicherheit darstelle.
Die NATO und ihre Mitgliedstaaten halten dagegen, dass jedes souveräne europäische Land grundsätzlich selbst über seine sicherheitspolitischen Bündnisse entscheiden können müsse.
Russland will auch die europäische Atomabschreckung einschränken
Besonders bemerkenswert ist eine weitere Forderung, die nach Angaben der Washington Post über frühere russische Vorschläge hinausgeht.
Moskau verlangt demnach, dass Frankreich und Großbritannien ihre Atomwaffen nicht mehr zur Verteidigung anderer europäischer Staaten einsetzen sollen.
Beide Länder verfügen über eigene nukleare Streitkräfte und sind neben den Vereinigten Staaten die Atommächte innerhalb der NATO.
Während die USA traditionell eine zentrale Rolle bei der nuklearen Abschreckung des Bündnisses spielen, wird in Europa zunehmend darüber diskutiert, wie die eigenen Sicherheitsgarantien langfristig gestärkt werden können.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte hierzu bereits Überlegungen angestoßen, die französische nukleare Abschreckung stärker in die europäische Sicherheitsdebatte einzubeziehen.
Russlands Forderung würde solche Überlegungen erheblich einschränken.
Für Deutschland ist dieser Punkt besonders relevant, weil die Bundesrepublik selbst nicht über eigene Atomwaffen verfügt und ihre Sicherheit auch auf den nuklearen Abschreckungsfähigkeiten ihrer NATO-Partner beruht.
Eine Zustimmung zu den russischen Forderungen könnte deshalb das strategische Gleichgewicht in Europa verändern.
Allerdings ist zu unterscheiden zwischen dem amerikanisch geprägten System der nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO und den eigenständigen nuklearen Abschreckungsstrategien Frankreichs und Großbritanniens. Beide Systeme sind nicht identisch.
Ukraine soll dauerhaft auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Im Mittelpunkt der russischen Forderungen steht weiterhin die Ukraine.
Moskau verlangt offenbar, dass das Land dauerhaft auf einen NATO-Beitritt verzichtet. Darüber hinaus soll die ukrainische Armee erheblichen Beschränkungen unterworfen werden.
Nach Informationen der Washington Post beinhaltet das russische Positionspapier unter anderem:
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Eine dauerhafte Absage an einen NATO-Beitritt der Ukraine.
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Die Begrenzung der ukrainischen Streitkräfte und ihrer militärischen Ausrüstung.
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Einen vollständigen Stopp westlicher Waffen- und Militärlieferungen.
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Den Ausschluss ausländischer Truppen und Militärstützpunkte auf ukrainischem Staatsgebiet.
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Den Verzicht auf eine Beteiligung an der gemeinsamen Verteidigungspolitik der Europäischen Union.
Besonders auffällig ist der letzte Punkt.
Russland stellt einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine demnach nicht grundsätzlich infrage. Kiew dürfte jedoch nicht an den verteidigungspolitischen Strukturen der Europäischen Union teilnehmen.
Damit würde ein wichtiger Teil einer zukünftigen europäischen Sicherheitsintegration ausgeschlossen.
Aus ukrainischer Perspektive könnten solche Einschränkungen erhebliche Risiken mit sich bringen. Eine militärisch geschwächte Ukraine ohne verbindliche Schutzgarantien wäre im Falle eines erneuten russischen Angriffs möglicherweise deutlich verwundbarer.
Die ukrainische Führung fordert deshalb seit Langem belastbare internationale Sicherheitsgarantien als Voraussetzung für ein dauerhaftes Friedensabkommen.
Streit um den Donbass: USA sollen brisanten Vorschlag unterbreitet haben
Parallel zu den russischen Forderungen sorgt eine weitere Nachricht aus den Verhandlungen für Aufmerksamkeit.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am 14. November, amerikanische Unterhändler hätten erstmals einen möglichen Zusammenhang zwischen einem ukrainischen NATO-Beitritt und territorialen Zugeständnissen im Donbass angesprochen.
Demnach sei die Frage aufgeworfen worden, ob die Ukraine auf noch von ihr kontrollierte Gebiete im Donbass verzichten würde, wenn sie dafür der NATO beitreten könnte.
Ein solcher Vorschlag wäre politisch außerordentlich brisant.
Denn Russland fordert seit Langem nicht nur die Anerkennung seiner Kontrolle über bereits besetzte ukrainische Gebiete, sondern erhebt darüber hinaus Ansprüche auf weitere Teile der Region.
Selenskyj hat eine Abtretung ukrainischer Gebiete wiederholt abgelehnt.
Die amerikanische Regierung hat den von Selenskyj geschilderten Vorschlag bislang nicht offiziell bestätigt.
Damit bleibt offen, ob es sich um eine konkrete Verhandlungsoption oder lediglich um eine im Verlauf der Gespräche aufgeworfene Frage handelt.
Hinzu kommt ein grundlegender Widerspruch: Während amerikanische Vermittler nach Selenskyjs Darstellung einen NATO-Beitritt der Ukraine als mögliche Gegenleistung ins Gespräch gebracht haben sollen, verlangt Russland ausdrücklich den dauerhaften Ausschluss der Ukraine aus dem Bündnis.
Dieser Gegensatz verdeutlicht, wie weit die Positionen der Beteiligten weiterhin auseinanderliegen.
Berichte über möglichen NATO-Austritt Finnlands – Kreml widerspricht
Für zusätzliche Unruhe sorgten bereits am 13. November Medienberichte, wonach Russland sogar einen Austritt Finnlands aus der NATO gefordert haben soll.
Die deutsche Bild-Zeitung hatte unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, entsprechende Vorstellungen seien bei informellen Verhandlungen angesprochen worden.
Darüber hinaus soll Russland demnach unter anderem einen Verzicht auf NATO-Militärstützpunkte in den baltischen Staaten gefordert haben.
Allerdings widersprach Kremlsprecher Dmitri Peskow der Darstellung, Russland habe einen NATO-Austritt Finnlands verlangt.
Nach Angaben der finnischen Zeitung Verkkouutiset erklärte Peskow, eine solche Forderung sei nicht erhoben oder diskutiert worden.
Auch Finnlands Verteidigungsminister Antti Häkkänen reagierte entschieden auf die Berichte und stellte klar, dass die NATO-Mitgliedschaft Finnlands und die Verteidigungsplanung des Bündnisses nicht zur Verhandlung stünden.
Finnland war am 4. April 2023 der NATO beigetreten – eine historische Entscheidung, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine stand.
Ein von Russland offiziell verlangter NATO-Austritt Finnlands ist somit derzeit nicht bestätigt. Die entsprechenden Medienberichte müssen von den umfangreicher dokumentierten Forderungen nach einem militärischen Rückzug der NATO unterschieden werden.
Die russischen Forderungen erinnern an die Zeit vor dem Ukraine-Krieg
Die aktuellen Entwicklungen sind auch deshalb bemerkenswert, weil Russland vergleichbare Forderungen bereits Ende 2021 erhoben hatte.
Damals legte Moskau den Vereinigten Staaten und der NATO Entwürfe für neue Sicherheitsvereinbarungen vor.
Diese sollten unter anderem eine weitere NATO-Erweiterung verhindern und militärische Aktivitäten westlicher Streitkräfte in bestimmten Teilen Europas begrenzen.
Die westlichen Regierungen lehnten wesentliche Bestandteile der Vorschläge ab, signalisierten jedoch Gesprächsbereitschaft über Rüstungskontrolle und vertrauensbildende Maßnahmen.
Wenige Wochen später, am 24. Februar 2022, begann Russland seinen groß angelegten Angriff auf die Ukraine.
Dass Moskau im November 2026 erneut auf weitgehend ähnliche Forderungen zurückgreift, lässt darauf schließen, dass sich die grundsätzlichen sicherheitspolitischen Ziele der russischen Führung trotz jahrelanger Kämpfe und diplomatischer Bemühungen nur wenig verändert haben.
Russland stellt nach wie vor die bestehende europäische Sicherheitsordnung infrage und fordert eine stärkere Berücksichtigung seiner strategischen Interessen.
Die Bundesregierung und andere europäische Regierungen sehen darin allerdings den Versuch, die souveränen Entscheidungen anderer Staaten über ihre Verteidigungspolitik einzuschränken.
Bundeskanzler Friedrich Merz weist russische Forderungen zurück
Die Reaktionen aus Europa fallen deutlich aus.
Bundeskanzler Friedrich Merz machte am Freitag, dem 13. November, während eines Treffens europäischer Staats- und Regierungschefs in Dublin klar, dass Deutschland keine grundlegende Neuverhandlung der europäischen Sicherheitsordnung für notwendig hält.
Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters betonte Merz, dass Entscheidungen über die Ukraine nicht ohne die Ukraine und Entscheidungen über Europa nicht ohne die Europäer getroffen werden dürften.
Die bestehende Sicherheitsarchitektur Europas müsse nicht grundsätzlich neu ausgehandelt werden.
Auch Polens Ministerpräsident Donald Tusk warnte ausdrücklich vor Zugeständnissen an Moskau, die die Verteidigungsfähigkeit europäischer Staaten schwächen könnten.
Die europäische Außenbeauftragte Kaja Kallas äußerte zudem die Sorge, dass eine umfassende Debatte über die europäische Sicherheitsarchitektur vom eigentlichen Ziel eines Waffenstillstands ablenken könnte.
Diese Reaktionen zeigen, dass mehrere europäische Regierungen die russischen Forderungen nicht als isolierten Bestandteil der Ukraine-Verhandlungen betrachten, sondern als unmittelbare Herausforderung für ihre eigene Sicherheit.
Europa will bei künftigen Friedensverhandlungen stärker mitreden
Eine wichtige Entwicklung zeichnet sich bei der europäischen Beteiligung an den Gesprächen ab.
Nach Angaben von Reuters verständigten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Dublin darauf, dass künftig fünf bedeutende europäische Staaten eine zentrale Rolle bei den Verhandlungen übernehmen sollen.
Dabei handelt es sich um Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen. Hinzu kommen Vertreter der europäischen Institutionen. Auch eine Beteiligung der NATO wird erwartet.
EU-Ratspräsident António Costa betonte die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Position bei allen Gesprächen über die Zukunft der Ukraine und die Sicherheit des Kontinents.
Die Einigung ist auch eine Reaktion auf die bisher stark von den Vereinigten Staaten geprägten Vermittlungsbemühungen.
Innerhalb Europas besteht die Sorge, dass weitreichende sicherheitspolitische Vereinbarungen zwischen Washington und Moskau getroffen werden könnten, ohne die unmittelbar betroffenen europäischen Staaten ausreichend einzubeziehen.
Eine gemeinsame europäische Verhandlungsposition soll dies verhindern.
Die Einbindung Polens ist dabei besonders bedeutsam, weil das Land unmittelbar von möglichen Änderungen der militärischen NATO-Präsenz in Osteuropa betroffen wäre.
Kritik auch aus den USA: Republikanischer Senator spricht von einer Farce
Nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten stoßen die russischen Forderungen auf Kritik.
Der republikanische Senator Tom Cotton, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des US-Senats, bezeichnete die russischen Vorstellungen zu einem NATO-Rückzug als völlig unangemessen.
Nach einem Bericht der ukrainischen Zeitung Ukrajinska Prawda erklärte Cotton am 14. November, die Forderungen zeigten, dass Putin nicht ernsthaft an einem ausgehandelten Frieden interessiert sei.
Weitere Gespräche unter diesen Bedingungen bezeichnete er als Farce.
Cotton vertritt die Auffassung, dass Russland erst dann zu einem Ende des Krieges bereit sein werde, wenn die Führung in Moskau erkenne, dass ein militärischer Sieg nicht erreichbar sei.
Seine Aussagen verdeutlichen, dass die russischen Verhandlungspositionen auch innerhalb der amerikanischen Politik erheblichen Widerstand auslösen.
Allerdings handelt es sich bei Cottons Äußerungen um die Bewertung eines einflussreichen Senators und nicht um eine offizielle Erklärung der gesamten US-Regierung.
Warum Russland die europäische Sicherheitsordnung verändern will
Hinter den Forderungen steht ein seit Jahren erkennbares sicherheitspolitisches Konzept der russischen Führung.
Moskau betrachtet zahlreiche Staaten der ehemaligen Sowjetunion und des früheren sowjetischen Einflussbereichs als besonders relevant für die eigene nationale Sicherheit.
Russische Regierungsvertreter haben wiederholt kritisiert, dass sich die NATO seit dem Ende des Kalten Krieges nach Osten erweitert habe.
Aus russischer Sicht führte diese Entwicklung dazu, dass westliche militärische Strukturen immer näher an das eigene Staatsgebiet heranrückten.
Die NATO verweist dagegen auf den defensiven Charakter des Bündnisses und auf das Recht souveräner Staaten, ihre sicherheitspolitischen Partnerschaften selbst zu bestimmen.
Hinzu kommt, dass sich viele mittel- und osteuropäische Länder gerade wegen ihrer historischen Erfahrungen mit sowjetischer Herrschaft oder politischem Druck aus Moskau für eine NATO-Mitgliedschaft entschieden haben.
Hier prallen zwei grundlegend unterschiedliche Sicherheitsvorstellungen aufeinander.
Während Russland verbindliche Beschränkungen der NATO-Aktivitäten in seiner Nachbarschaft fordert, wollen die betroffenen Staaten ihre Verteidigungsentscheidungen selbst treffen und sich im Rahmen des Bündnisses gegen mögliche Bedrohungen absichern.
Die russischen Forderungen würden dieses Verhältnis grundlegend verändern.
Droht Europa eine Rückkehr zu Einflusszonen wie im Kalten Krieg?
Besonders aufschlussreich sind Berichte über Äußerungen russischer Unterhändler während der Gespräche in Abu Dhabi.
Nach Informationen der New York Times, über die auch das ukrainische Medium Hromadske berichtet, sollen russische Vertreter die Sicherheitsordnung des Kalten Krieges als mögliches historisches Vorbild angesprochen haben.
Damals war Europa politisch und militärisch weitgehend in zwei Machtblöcke geteilt.
Auf der einen Seite standen die NATO und ihre westlichen Mitgliedstaaten, auf der anderen die Sowjetunion und die Staaten des Warschauer Paktes.
Russische Vertreter sollen argumentiert haben, dass klar abgegrenzte Einflussbereiche und direkte Verständigungen zwischen den Großmächten zur Stabilität beigetragen hätten.
Eine solche Vorstellung würde jedoch mit wesentlichen Grundsätzen der europäischen Sicherheitsordnung nach dem Ende des Kalten Krieges kollidieren.
Insbesondere kleinere Staaten könnten dadurch unter Druck geraten, wenn ihre außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen zunehmend von Vereinbarungen größerer Mächte abhängig gemacht würden.
Die Frage lautet deshalb nicht nur, ob die NATO künftig Truppen in Osteuropa stationieren darf.
Es geht auch darum, inwieweit Staaten wie Polen, Litauen, Lettland oder Estland selbstständig über ihre Sicherheitsinteressen entscheiden können.
Ist unter diesen Bedingungen überhaupt ein Frieden möglich?
Die aktuellen Verhandlungen zeigen, wie schwierig die Suche nach einer diplomatischen Lösung weiterhin ist.
Einerseits gibt es auf amerikanischer und europäischer Seite Bemühungen, den Krieg zu beenden und neue Sicherheitsvereinbarungen zu schaffen.
Andererseits geht Russland mit Forderungen in die Gespräche, die aus Sicht vieler NATO-Mitglieder erhebliche Eingriffe in ihre bestehende Verteidigungsordnung bedeuten würden.
Hinzu kommen die weiterhin ungeklärten territorialen Fragen.
Die Ukraine lehnt eine erzwungene Abtretung weiterer Gebiete ab und verlangt Sicherheitsgarantien, die eine erneute russische Invasion verhindern sollen.
Russland hingegen beansprucht weiterhin ukrainische Gebiete und lehnt eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ab.
Bei den jüngsten Gesprächen in Abu Dhabi wurden zwar Fortschritte bei einzelnen Themen gemeldet. Ein entscheidender Durchbruch in den zentralen Streitfragen gelang jedoch nicht.
Damit bleibt unklar, ob die weitreichenden russischen Forderungen vor allem als Ausgangsposition für spätere Zugeständnisse dienen sollen oder ob Moskau tatsächlich auf ihrer vollständigen Umsetzung besteht.
Beides hätte erhebliche Auswirkungen auf die weiteren Verhandlungen.
Fazit: Putins NATO-Forderungen stellen Europa vor eine grundlegende Sicherheitsfrage
Die jüngsten russischen Forderungen zeigen, dass es bei den Verhandlungen über den Ukraine-Krieg längst nicht mehr ausschließlich um einen möglichen Waffenstillstand oder die Zukunft einzelner ukrainischer Gebiete geht.
Moskau verfolgt offenbar das Ziel, weitreichende Veränderungen an der europäischen Sicherheitsordnung durchzusetzen.
Ein Rückzug der NATO auf den militärischen Stand von 1997, das Ende westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine und Einschränkungen der europäischen Atomabschreckung würden die heutigen Sicherheitsstrukturen grundlegend verändern.
Für Deutschland und seine europäischen Partner stellt sich damit die Frage, unter welchen Bedingungen ein dauerhafter Frieden erreicht werden kann, ohne gleichzeitig die Verteidigungsfähigkeit anderer Staaten erheblich zu schwächen.
Dass Russland Sicherheitsinteressen geltend macht, gehört zu den Realitäten internationaler Diplomatie. Ob die von Moskau verlangten Einschränkungen allerdings zu mehr Stabilität führen würden, ist angesichts des bisherigen Kriegsverlaufs höchst umstritten.
Ein Waffenstillstand allein würde außerdem noch keine langfristige Friedensordnung garantieren.
Entscheidend dürfte deshalb sein, ob es gelingt, Vereinbarungen zu finden, die sowohl den Krieg beenden als auch eine erneute militärische Eskalation verhindern können.
Fest steht: Die Forderungen nach einem NATO-Rückzug auf den Stand von 1997 betreffen nicht nur die Ukraine. Sie berühren unmittelbar die Sicherheitsinteressen Deutschlands und zahlreicher europäischer Staaten.
Ob die russische Führung bereit ist, ihre Positionen entscheidend zu verändern, bleibt eine der zentralen offenen Fragen der kommenden Verhandlungsrunden. (hk)
Quellen und weiterführende Informationen
Die wichtigsten Quellen zur Recherche, mit Schwerpunkt auf Berichten vom 13. bis 15. November 2026: