Saalburg, Saale-Orla-Kreis (TH) – Am Sonntag, den 09.02.2020, wurden der Polizeiinspektion Saale-Orla erneut Einbrüche in drei Wohnwagen auf dem Campingplatz in Saalburg am Strandbad gemeldet.

Bei einem der angegriffenen Wohnwagen konnte der Tatzeitraum im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen auf 08.02.2020, 15 Uhr – 09.02.2020, 12 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

Landespolizeiinspektion Saalfeld