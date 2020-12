Saarbrücken(SL) – Aktueller Hinweis: Um Vandalismusschäden durch Feuerwerkskörper in der Silvesternacht vorzubeugen, sind die Parkscheinautomaten in Saarbrücken von Mittwoch, 30. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 3. Januar 2021, außer Betrieb.

Trotz des bundesweiten Verkaufsverbots von Feuerwerkskörpern werden die Automaten verriegelt, um Schäden durch abgefeuerte Altbestände oder Raketen und Böller, die in anderen Ländern gekauft wurden, abzuwenden. Um die Ansammlung größerer Menschenmengen zu vermeiden, gilt zusätzlich in der Silvesternacht ein Feuerwerksverbot in bestimmten öffentlichen Bereichen.

Plakate in der Stadt weisen auf die Verbotszonen hin.

Die Automaten werden am Montag, 4. Januar, im Laufe des Tages wieder in Betrieb genommen.

