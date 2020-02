Saarbrücken – EventTicket der Saarbahn: An noch mehr Tagen zu fünft fahren – und nur einer zahlt

Saarbrücken (SL) – Seit 2012 bietet die Saarbahn das preisgünstige EventTicket für ihr Bedienungsgebiet an. Bis zu fünf Personen können die Fahrkarte gemeinsam nutzen – beliebig oft zum Preis einer einzelnen Einzeltageskarte.

Ob das Saar-Spektakel in Saarbrücken, das Theel-Feschd in Lebach oder das Saint-Paul-Festival in Saargemünd – an insgesamt 37 Aktionstagen ist das EventTicket gültig. Neu unter den Aktionstagen sind die Udo Lindenberg-Konzerte in Lebach sowie zwei Nationalfeiertage in Frankreich.

Für Reiselustige gibt es das nächste EventTicket zur Messe Reisen & Freizeit am 29. Februar und 1. März in der Congresshalle Saarbrücken.

Der Preis des EventTickets richtet sich danach, wie viele Waben während einer Fahrt durchfahren werden. Start- und Zielwabe werden mitgezählt. So zahlen fünf Fahrgäste beispielsweise nur 5,80 Euro ganztägig innerhalb der Großwabe Saarbrücken oder 13,80 Euro von Lebach nach Saarbrücken – ganztätig und beliebig oft.

Die Fahrkarten können am Automaten, in den Vorverkaufsstellen, im Saarbahn Service Center (Saarbrücken, Nassauer Str. 2 – 4) oder direkt beim Busfahrer erworben werden.

Park&Ride-Parkplätze an den Saarbahn-Haltestellen entlang der Saarbahn-Trasse sind unter www.saarbahn.de/parken ersichtlich.

Weitere Infos und Details zum EventTicket unter www.saarbahn.de/eventticket.

