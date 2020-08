Saarbrücken – Für mehr Stadtsauberkeit: ZKE informiert und kontrolliert Reinigung von Straßen und Gehwegen in Gersweiler

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Im Rahmen der städtischen Kampagne „Sauber ist schöner. Aus Liebe zu unserer Stadt.“ sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetriebs (ZKE) am Dienstag, 25. August, in mehreren Straßen in Gersweiler unterwegs.

Um die Stadt gemeinsam sauber zu halten, informiert die „Umweltstreife“ Bürgerinnen und Bürger über die regelmäßige Reinigung von Straßen und Gehwegen. Indem Anwohner darauf achten, dass Verschmutzungen auf Straßen, Wegen und Plätzen gar nicht erst entstehen, profitieren die Saarbrückerinnen und Saarbrücker von einem gepflegten und sauberen Umfeld.

Bei mangelnder Sauberkeit der Bürgersteige und Straßen fordert die „Umweltstreife“ des ZKE Hauseigentümerinnen und -eigentümer schriftlich auf, die verpflichtende Reinigung nachzuholen. Kommen die Angeschriebenen dieser Aufforderung nicht nach, behält es sich der ZKE vor, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten. Um die Sauberkeit im Umfeld von Gebäuden zu verbessern, bittet die „Umweltstreife“ Hauseigentümerinnen und -eigentümer außerdem, entsprechend auf ihre Mieter einzuwirken.

Hintergrund

Für die Reinigung von Gehwegen und Straßen sind meistens Anlieger zuständig – auch für Plätze, Parkflächen, Haltestellen, Radwege und Fußgängerunterführungen. Nur bei Gehwegen, Straßen und Flächen, die im Straßenverzeichnis der städtischen Reinigungssatzung entsprechend gekennzeichnet sind, übernimmt der ZKE die Reinigung. Eine Übersicht der Straßen und Gehwege, die vom ZKE gereinigt werden, gibt es unter www.zke-sb.de/strassen.

***

Landeshauptstadt Saarbrücken – Der Oberbürgermeister