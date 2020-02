Saarbrücken – Sturmtief: Notgruppen an Schulen – Zoo, Schwarzenbergturm und Abenteuerspielplätze geschlossen

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – In der Landeshauptstadt Saarbrücken bleiben heute wegen des Orkantiefs „Sabine“ einige Einrichtungen geschlossen.

Die Betreuung in den Kitas und Schulen ist gewährleistet. Die Gebundene Ganztagsgrundschule Füllengarten und die Grundschule Folsterhöhe bieten heute keinen regulären Unterricht an, haben aber Notgruppen eingerichtet. An allen weiteren Schulen findet Unterricht statt. Die Kita Pfaffenkopf bleibt heute geschlossen, auch hier gibt es eine Notgruppe.

Der Zoo der Landeshauptstadt ist wegen Windbruchgefahr geschlossen. Das gilt auch für die beiden Abenteuerspielplätze Meiersdell und Eschberg. Der Schwarzenbergturm ist ebenfalls für Besucherinnen und Besucher gesperrt.

