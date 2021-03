Saarbrücken (SL) – Verkehr: Wegen Straßenbauarbeiten in der Gartenstraße in Dudweiler zwischen der Kantstraße und der Bruchwiesenanlage fahren die Busse der Linien 102, 133 und 819 in Fahrtrichtung Dudweiler Dudoplatz Umleitungen ab dem 25. März. Die Haltestellen „Dudweiler Kantstraße“ und „Garten­straße“ entfallen.

Die Saarbahn hat hierfür zwei Ersatzhaltestellen in der Parallelstraße in Höhe der Hausnummern 39 und 61 eingerichtet. Voraussichtlich fahren die Busse am Samstagnachmittag, 27. März, wieder regulär. Hinweise befinden sich an den Haltestellen. Die Busse in Richtung Saarbrücken sind nicht von der Umleitung betroffen.

Weitere Informationen zu Verkehrsänderungen unter www.saarbahn.de/umleitung.

