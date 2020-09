Saarbücken – Stadtentwicklung: Neue Gas- und Wasserversorgungsleitung für die Ottweilerstraße in Malstatt

Saarbücken (SL) – Stadtentwicklung: Die Stadtwerke Saarbrücken legen in der Ottweilerstraße zwischen den Kreuzungsbereichen Grülingsstraße und Heinrich-Köhl-Straße neue Gas- und Wasserversorgungsleitungen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 28. September, und dauern voraussichtlich je nach Wetterlage bis Mitte Dezember 2020. Die Gas- und Wasserversorgung ist nicht betroffen.

Die Arbeiten in der Ottweilerstraße beginnen als Wanderbaustelle mit jeweils etwa 50 Meter langen Baufeldern ab dem Kreuzungsbereich Grülingsstraße bis zur Neunkircher Straße. Der nächste Bauabschnitt geht von Neunkircher Straße bis zur Heinrich-Köhl-Straße. Die Straßenabschnitte werden für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Trotz der Sperrung ist die Zufahrt für Anwohner möglich.

Von der Straßensperrung betroffen sind die Buslinien 105 und 125. In Fahrtrichtung Rodenhof entfallen die Haltestellen „Ottweilerstraße“ und „Türkismühler Straße“. Die Saarbahn hat Ersatzhaltestellen eingerichtet, und zwar in der Birkenfelder Straße und in der Neunkircher Straße.

In Richtung Innenstadt entfallen die Haltestellen „Leharstraße“, Türkismühler Straße“ und „Ottweilerstraße“. Dafür befindet sich eine Ersatzhaltestelle in der Neunkircher Straße und zwei Ersatzhaltestellen in der „St. Wendeler Straße“. Hinweise befinden sich an den entsprechenden Haltestellen. Auf den Umleitungsstrecken sind Halteverbotszonen eingerichtet. Damit die Busse ungehindert durchfahren können, bittet die Saarbahn dringend darum, das Halteverbot einzuhalten.

Informationen zur Umleitung unter www.saarbahn.de/umleitung.

***

