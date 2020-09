Koblenz – ADFC-Fahrradklima-Test 2020

Erstellt in

Koblenz – Aktuell ruft der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zur Beteiligung am Fahrradklima-Test 2020 auf.

Die Online-Umfrage wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Rahmen der Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans gefördert.

Ziel der Umfrage ist es, den Stand der Fahrradfreundlichkeit in den Kommunen zu bestimmen und der Radverkehrsförderung weiteren Schwung zu verleihen. Besonderheit der diesjährigen Aktion sind Fragen zu Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Thema Radverkehr in Städten.

Aus Koblenz beteiligten sich an der letzten Umfrage in 2018 rund 700 Personen. Die Stadtverwaltung bittet daher um rege Beteiligung an der Umfrage, die noch bis zum 30.11.2020 möglich ist unter: www.fahrradklima-test.de. Dort sind auch umfassende Informationen zum aktuellen Fahrradklima-Test und dessen Hintergrund erhältlich.

Stadt Koblenz