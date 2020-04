Saarland – Bildung: Termine für die Abschlussprüfungen zum Mittleren Bildungsabschluss und zum Hauptschulabschluss

Erstellt in

Saarland / Saarbrücken – Bildung: Das Ministerium für Bildung und Kultur (MBK) hat die Termine für die anstehenden Abschlussprüfungen zum Mittleren Bildungsabschluss (MSA) und zum Hauptschulabschluss (HSA) an den allgemeinbildenden Schulen sowie zum Erwerb der Berechtigung des Mittleren Bildungsabschlusses und Hauptschulabschlusses im Bereich der Beruflichen Schulen festgelegt. Sie finden zwischen dem 25. Mai und dem 4. Juni unter der Maßgabe des notwendigen Infektionsschutzes statt.

Im Sinne der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit wird im Schuljahr 2019/20 zum Erwerb des MSA und des HSA ein modifiziertes Prüfungsverfahren angewendet. Ziel ist, dass keiner Schülerin und keinem Schüler aufgrund der pandemiebedingten Ausnahmesituation ein Nachteil entsteht. Dabei ist auch dem Umstand Rechnung getragen, dass mit dem schließungsbedingten Unterrichtsausfall seit dem 16. März prüfungsrelevanter Unterricht nicht erteilt werden konnte und deshalb adaptierte Prüfungsformate vorgesehen werden müssen.

Prüfungen an allgemeinbildenden Schulen

Für die Prüfungen zum MSA und HSA an den allgemeinbildenden Schulen (inklusive der Schulen in privater Trägerschaft, der Abendrealschulen, der Förderschulen) werden anstelle der schriftlichen zentralen Abschlussprüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache (MBA) sowie Deutsch und Mathematik (HSA) schulinterne Vergleichsarbeiten als Prüfungsarbeiten nach einem vom Ministerium für Bildung und Kultur zentral vorgegebenen Zeitplan landesweit durchgeführt:

MBA/HSA Deutsch 27.05.2020

MBA Französisch 29.05.2020

MBA Englisch 02.06.2020

MBA/HSA Mathematik 03.06.2020

Die Aufgabenstellungen orientieren sich an den Formaten der Aufgaben der zentralen Abschlussprüfungen und folgen der Maxime “Wie gelernt – so geprüft“. Die Prüfungsleistung wird bei der Festsetzung der Endnote gemäß den Vorgaben der entsprechenden Prüfungsordnung gewichtet.

Durch freiwillige mündliche Prüfungsleistungen haben die Schüler*innen, die zu diesem Zeitpunkt den MSA bzw. den HSA noch nicht erreicht haben, die Möglichkeit, ihre Leistungen in bis zu drei Fächern zu verbessern.

Die Termine für die freiwilligen mündlichen Prüfungen sowie für eventuell notwendige Nachtermine legen die Schulen eigenständig fest.

Prüfungen im Bereich der Beruflichen Schulen

Berufsfachschulen (Handelsschule, Gewerbeschule und Sozialpflegeschule)

Anstelle der schriftlichen zentralen Abschlussprüfungen in den Berufsfachschulen wird in jedem der jeweiligen Prüfungsfächer eine schulinterne Vergleichsarbeit nach einem vom Ministerium für Bildung und Kultur vorgegebenen, zentralen Zeitplan landesweit durchgeführt.

Termine Gewerbeschule Sozialpflegeschule Handelsschule

25.05.2020 Deutsch Deutsch Deutsch

26.05.2020 Fremdsprache Fremdsprache Fremdsprache

27.05.2020 Mathematik Mathematik Mathematik

28.05.2020 Technologie/ Biologie Wirtschaftslehre

Technische

Mathematik

29.05.2020 —– —– Betriebliches Rechnungswesen

Prüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses

Für den Erwerb des HSA im Bereich des Berufsvorbereitungsjahrs (BVJ) und des Berufsgrundbildungsjahrs/Berufsgrundschule (BGJ/BGS) sind die Fächer Deutsch, Mathematik, Sozialkunde und Physik bzw. Biologie schriftliche Prüfungsfächer. Mündlich werden die Fächer Wirtschaftskunde und Fachpraxis geprüft.

Anstelle der vorgeschriebenen schriftlichen zentralen Abschlussprüfungen in Deutsch und Mathematik wird in jedem dieser Fächer als alternatives Prüfungsformat eine schulinterne Vergleichsarbeit durchgeführt.

Die schriftlichen zentralen Abschlussprüfungen in den Fächern Sozialkunde und Physik bzw. Biologie entfallen. Ebenso entfallen die mündlichen Prüfungen.

Für Schüler*innen, die aufgrund der modifizierten Prüfung nicht den Hauptschulabschluss erreicht haben, wird die Möglichkeit eröffnet, ihre Leistungen in bis zu zwei Fächern in einer freiwilligen mündlichen Prüfung zu verbessern.

Die Vergleichsarbeiten der Berufsfachschulen (Handelsschule, Gewerbeschule und Sozialpflegeschule) sowie zum Erwerb des HSA werden an zentralen Terminen im Saarland an allen Berufsbildungszentren geschrieben.

Aufgrund der Vielzahl der Prüfungen sind ausschließlich folgende Termine möglich:

Termine Prüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses

03.06.2020 Deutsch

04.06.2020 Mathematik

