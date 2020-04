Erstellt in

Schifferstadt – Verkehr-Aktuell: Am Freitag, 24. April wird aufgrund eines privaten Bauvorhabens in der Friedensstraße in Höhe der Hausnummer 9 eine Vollsperrung eingerichtet.

Die Vollsperrung der Straße wird zwischen 8 Uhr und 13 Uhr erfolgen. Das Restaurant „Zum Sängerheim“ ist über den Baumgartenweg zu erreichen.

Die Stadtverwaltung dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis!

***

Stadt Schifferstadt