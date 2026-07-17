Schüsse auf Fensterscheiben in Potsdam – Tatverdächtiger festgenommen – Potsdam. Im Zusammenhang mit Schussabgaben auf Fensterscheiben von zwei Potsdamer Gebäuden in der Nacht zu Montag (13.07.2026) und Donnerstag (16.07.2026) konnte nach intensiven Ermittlungen ein 24-jähriger Tatverdächtiger, dessen Staatsangehörigkeit bislang noch ungeklärt ist, ermittelt und am Abend des 16.07.2026 in Berlin festgenommen werden.
Aufgrund der Umstände wurde bereits nach Bekanntwerden der ersten Tat am Montag umgehend eine Besondere Aufbauorganisation mit dem Namen „BAO Titan“ im Polizeipräsidium Brandenburg eingerichtet. Das Landeskriminalamt Brandenburg nahm die Ermittlungen auf.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) als Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität hat gegen den Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung in zwei Fällen beim zuständigen Amtsgericht den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls beantragt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Schussabgaben im Zusammenhang mit der Durchsetzung einer Geldforderung standen. Die Ermittlungen, insbesondere zu strukturellen Hintergründen der Taten, dauern an. Über den Haftantrag hat das Gericht bislang noch nicht entschieden.
Polizeipräsident Oliver Stepien:
„Die konsequente und schnelle Reaktion der Polizei ist ein wichtiges Signal an die Menschen in unserer Region. Wir handeln entschlossen, um Straftaten aufzuklären und damit auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Dass es in der Kürze der Zeit gelungen ist, einen Tatverdächtigen zu ermitteln und festzunehmen, ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit zwischen der Polizei Brandenburg, der Berliner Polizei und den Staatsanwaltschaften. Ich danke daher allen Beteiligten für ihren professionellen Einsatz.“
Hintergrund:
Die Polizei wurde am Montagmorgen (13. Juli 2026) in die Nansenstraße nach Potsdam gerufen. Dort wurde in der Nacht zum Montag eine Fensterscheibe durch Schüsse beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Am frühen Mittwochmorgen (16. Juli 2026) stellte die Polizei in Potsdam-Bornstedt eine weitere Beschädigung einer Fensterscheibe durch Schüsse fest. Personen wurden nicht verletzt.
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Text: Polizei Brandenburg