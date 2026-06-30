Schüsse in Stade: Sechs Tote nach Gewalttat in sozialer Einrichtung – Ermittlungen laufen – Stade. Eine schwere Gewalttat erschüttert Niedersachsen. In einer sozialen Einrichtung in Stade sind am Montag sechs Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln mit Hochdruck zu den Hintergründen der Tat. Die Anteilnahme und Bestürzung in Politik und Gesellschaft sind groß.
Sechs Menschen sterben bei Gewalttat in Stade
Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in einer Einrichtung, die Schutz und Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen bietet. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden kamen dabei sechs Menschen ums Leben. Mehrere weitere Personen wurden verletzt und medizinisch versorgt.
Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Notfallseelsorge waren vor Ort. Das Umfeld der Einrichtung wurde weiträumig abgesperrt.
Mutmaßlicher Täter festgenommen
Wie die Polizei mitteilte, konnte ein Tatverdächtiger kurz nach dem Vorfall festgenommen werden. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf die genauen Abläufe sowie das mögliche Motiv.
Offizielle Angaben deuten darauf hin, dass ein persönliches oder familiäres Motiv eine Rolle gespielt haben könnte. Eine abschließende Bewertung ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht möglich.
Die Ermittler betonen, dass viele Fragen weiterhin offen sind.
Große Betroffenheit in Politik und Gesellschaft
Die Nachricht von der Tat hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Zahlreiche Politiker, Institutionen und Organisationen äußerten ihre Anteilnahme.
Auch der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen, Sebastian Lechner, zeigte sich tief betroffen. In einer Stellungnahme sprach er von einer „furchtbaren Tat“, die fassungslos mache.
Besonders erschütternd sei, dass sich die Tat an einem Ort ereignet habe, der eigentlich Schutz, Sicherheit und Geborgenheit bieten solle.
Schüsse in Stade – Sechs Tote nach Gewalttat in sozialer Einrichtung – Ermittlungen dauern an
Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten weiterhin an der Aufklärung der Tat. Neben der Spurensicherung werden derzeit Zeugen vernommen und mögliche Hintergründe untersucht.
Die Behörden kündigten an, weitere Informationen bekanntzugeben, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.
Die Gewalttat von Stade zählt zu den schwersten Gewaltverbrechen der vergangenen Jahre in Niedersachsen und hat weit über die Region hinaus für Entsetzen gesorgt. (hk)