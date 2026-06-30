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CDU-Statement zu den Vorfällen in Stade

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CDU-Statement zu den Vorfällen in Stade – Zu den Vorfällen in Stade äußert sich der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Lechner, wie folgt

„Die furchtbare Tat in Stade macht uns tief betroffen und fassungslos. Sechs Menschen haben in einer Einrichtung, die Schutz und Geborgenheit bieten soll, ihr Leben verloren, weitere wurden verletzt.

Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Betroffenen.

Wir verfolgen die Ermittlungen aufmerksam und vertrauen darauf, dass die Hintergründe dieser unfassbaren Tat lückenlos aufgeklärt werden.”

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Text: CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag

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