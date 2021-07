Erstellt in

Schwabach (BY) – Zu einem KinderLiteraturFest lädt die Stadtbibliothek Schwabach am Samstag, 24. Juli, zwischen 14 und 18 Uhr in den Apothekersgarten ein. Es kommen die Kinderbuchautorin Nina Blazon mit „Ein Baum für Tomti“, der Wortakrobat Urs Jandl mit seinem Wortspiel-Mitmachprogramm „Eselsohren – ein wortreiches Getrixe“ und der Nürnberger Songwriter Toni Komisch (alias Comedy-Künstler El Mago Masin) mit einem fetzigen Kinderlieder-Programm.

Vor und zwischen den Auftritten bietet Luca de Rocco mit seinem Nostalgie-Eiswagen Eis an. Ansonsten gibt es keine Vor-Ort-Gastronomie, Essen und Getränke dürfen mitgebracht, aber nur am Sitzplatz verzehrt werden (Hygienevorschriften).

Der Eintritt zum KinderLiteraturFest im Park ist frei. Kostenlose Platzkarten – es gibt 100 Sitzplätze – sind ab Freitag, 16. Juli, in der Stadtbibliothek zu den gewohnten Öffnungszeiten erhältlich. Es können ausschließlich Karten für die eigene Familie abgeholt werden. Weitere Informationen zum Programm unter www.schwabach.de/stadtbibliothek.

Sollte es unerwartet zu einer Absage des Live-Programms kommen, sind Online-Veranstaltungen geplant.

—————————————–

STADT SCHWABACH

Bürgermeister- und Presseamt

Königsplatz 1

91126 Schwabach