Stadtbibliothek Saarbrücken feiert 100-jähriges Jubiläum mit Fest am 24. Oktober – Mit einem Jubiläumsfest feiert die Stadtbibliothek Saarbrücken am Donnerstag, 24. Oktober, ihr 100-jähriges Bestehen – passend zum bundesweiten Tag der Bibliotheken.

Das Team der Stadtbibliothek hat ein abwechslungsreiches Programm Besucherinnen und Besucher in jedem Alter zusammengestellt.

Oberbürgermeister Uwe Conradt: „Lesen bildet und macht Spaß. Unsere Stadtbibliothek bietet das seit über 100 Jahren. Heute ist sie Bildungs- und Kulturort mit einem einladenden und vielfältigen Medien- und Veranstaltungsprogramm. Eine Mitgliedschaft lohnt sich in jedem Alter und die über 200.000 Besucher sprechen für sich. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank an unser Stadtbibliotheksteam.“ Am Festtag gratuliert der Oberbürgermeister persönlich um 14 Uhr vorm Lesecafé der Stadtbibliothek mit dem Anschnitt einer Geburtstagstorte.

Überraschungen, lebendige Bücher und Vorleseaktionen

Das Festprogramm startet bereits um 10 Uhr. Auf dem Gustav-Regler-Platz öffnen eine Leselounge und der grenzüberschreitende Bücherbus BI-BUS ihre Türen und laden den ganzen Tag zum Stöbern und Lesen ein. Auch sogenannte Maxi-Spiele stehen zum Ausprobieren bereit.

Im Erdgeschoss der Stadtbibliothek können sich Besucherinnen und Besucher beim Überraschungstaschen-Flohmarkt eine der günstigen Jubiläums-Überraschungstaschen aussuchen, die mit aussortierten Medien der Stadtbibliothek zu Themen aus allen Bereichen und für alle Altersgruppen gefüllt sind.

Vorlesen mit dem Kamishibai für die Kleinsten steht um 11 Uhr auf dem Programm. Um 12 und 15 Uhr gibt es Bibliotheksführungen, bei denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem einen Einblick in die Arbeitsabläufe einer Bibliothek erhalten, alte Werkzeuge bestaunen und erfahren können, wie sich die Bibliothek im Lauf der Zeit verändert hat.

Auch die MINT-, Maker- und Kreativangebote der Stadtbibliothek haben ihren Platz im Festprogramm. Von 13 bis 16 Uhr sind Besucherinnen und Besucher herzlich eingeladen, Angebote wie 3-D-Druck, Plotter, Virtual Reality-Brille und Green Screen an verschiedenen Stationen im Haus zu entdecken und auszuprobieren.

Im BI-BUS gibt es um 15 Uhr ein Bilderbuchkino für Kinder ab fünf Jahren. Um 16 Uhr liest Fantasy-Autorin Viktoria Etzel für Kinder ab zehn Jahren aus ihrem neuesten Roman der „Drama-Karma“-Reihe.

Beim Speed-Dating mit „lebendigen Büchern“ ab 16 Uhr können die Gäste der Jubiläumsfeier mit interessanten Persönlichkeiten ins Gespräch kommen, die alle ein (Lebens-)Thema mitbringen. Unter anderem sind eine Drag Queen und der Zoodirektor mit dabei.

Zum Abschluss liest Bestsellerautor Michael Kobr um 19 Uhr im Lesecafé aus seinem neuen Bornholm-Krimi „Nebel über Rønne“. Überregional bekannt wurde Kobr mit den Kluftinger-Krimis. Die Serie, die teilweise auch fürs Fernsehen verfilmt wurde und zu den bekanntesten Krimireihen Deutschlands zählt, schreibt Michael Kobr zusammen mit Volker Klüpfl. Karten für die Lesung gibt es im Vorverkauf in der Stadtbibliothek.

Zur Geschichte der Stadtbibliothek

Im November 1924 wurde die neu gegründete „Stadtbücherei“ im damaligen Saalbau am Neumarkt eröffnet. Ein konkretes Datum ist nicht überliefert. Ihre Vorläufer waren Bibliotheken wie die des Lehrervereins und des Volksbildungsvereins.

Nach mehreren Umzügen ist die Stadtbibliothek Saarbrücken seit 1998 im Rathaus-Carée am Gustav-Regler-Platz beheimatet. Der Bücherbus der Stadtbibliothek fährt seit 2022 als vollelektrischer BI-BUS neben den Grundschulen im Regionalverband Saarbrücken auch die Grundschulen im Eurodistrict SaarMoselle an.

Heute ist die Stadtbibliothek Saarbrücken die größte öffentliche Bibliothek der Region und eine der meistbesuchten Kultur- und Bildungseinrichtungen in der Landeshauptstadt. Sie bietet ein breites Mediensortiment, hohe Aufenthaltsqualität und ein attraktives Veranstaltungsprogramm. Im Jahr 2023 kamen mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher in die Stadtbibliothek.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Stadtbibliothek gibt es online unter www.stadtbibliothek.saarbruecken.de und im aktuellen Veranstaltungsprogramm.

Text: Marie Ehrlich – Landeshauptstadt Saarbrücken