Sindelfingen – Jugend forscht 2022 „Zufällig genial?“ – 16. Regionalwettbewerb Mittlerer Neckar der Stadt

Sindelfingen (BW) – Die Stadt Sindelfingen richtet am 17. und 18. Februar als Pate bereits zum 16. Mal den Regionalwettbewerb Mittlerer Neckar von Jugend forscht aus, in diesem Jahr jedoch wieder in der digitalen Variante.

Die große Attraktivität des Nachwuchswettbewerbs ist auch in diesem Jahr ungebrochen: Bundesweit haben sich rund 8.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet – trotz anhaltender Corona-Pandemie. Zwei Hauptsponsoren und sechs Sponsoren unterstützen Sindelfingen bei der Durchführung des Wettbewerbs.

