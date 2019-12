Stadt Braunschweig – Verkehr: Am ersten Januarwochenende ist der Aschenkamp gesperrt

Erstellt in

Braunschweig (NI) – Die Straße Aschenkamp in Braunschweig-Wenden zwischen Hauptstraße und Heideblick ist am Samstag, 4. Januar, und am Sonntag, 5. Januar, für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt.

Grund ist, dass Mithilfe eines Autokrans dort ein Baukran demontiert wird. Eine Umleitung über Hauptstraße – Wendebrück – Am Bockelsberg – Meinestraße – Thunstraße und in Gegenrichtung ist ausgeschildert.

Die Fußgänger können den Bereich trotz der Kranarbeiten passieren.

***

Stadt Braunschweig

Referat Kommunikation

Platz der Deutschen Einheit 1

38100 Braunschweig