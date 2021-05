Stadt Cuxhaven (NI) – Bitte BEACHTEN: Das Team der Stadtbibliothek erinnert ihre Leserinnen und Leser zurzeit per E-Mail und Post an die Rückgabe fälliger Medien, damit auch andere Interessierte in den Genuss der seit langem ausgeliehenen Medien kommen können. Um Säumnisgebühren zu vermeiden, kann die Leihfrist allerdings coronabedingt auch weiterhin häufiger als drei Mal verlängert werden.

Achtung: Eine pauschale Verlängerung der Leihfrist, wie seit November letzten Jahres üblich, findet nicht mehr automatisch statt! Verlängerungen müssen also persönlich, telefonisch, per E-Mail oder online im Leserkonto vorgenommen werden. Wer zur Rückgabe keinen Besuchstermin vereinbaren möchte, kann die Medien auch über die Rückgabeklappe an der Eingangstür des Gebäudes abgeben.

Viele neue Medien

Das Team der Bibliothek freut sich außerdem über zahlreiche neue Medien, die nur darauf warten, ausgeliehen zu werden. Neue Romane stehen in einem speziellen Regal im Eingangsbereich bereit, neue Sachbücher werden im Obergeschoss präsentiert, darunter auch die ganz aktuellen Spiegel-Bestseller. Für Kinder und Jugendliche gibt es nicht nur tolle neue Tonies, sondern auch CDs und natürlich „frische“ Bücher zum Schmökern und schlauer werden. Wer sich über Neuankäufe informieren möchte, kann sie im Katalog der Bibliothek aufrufen; auch die Bibliotheks-App „B24“ bietet einen Extra-Menüpunkt „Neuerwerbungen“.

Aktueller Service

Das Ausleihen von Medien funktioniert auf drei verschiedenen Wegen: Mit einer Anmeldung kann man in der Bibliothek vorbeikommen und wie gewohnt stöbern. Es stehen ausreichend Medien zur Verfügung und hamstern ist sogar ausdrücklich erwünscht! Wer möchte, kann außerdem auch weiterhin den Abholservice am Fenster der Bibliothek nutzen. Für E-Books und Co. steht der Service „Onleihe Niedersachsen“ zur Verfügung. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr, Abholservice: Dienstag bis Freitag 10 bis 11 Uhr und 17 bis 18 Uhr. Kontakt: E-Mail: stadtbibliothek@cuxhaven.de, Telefon: 04721/700 70 800.



