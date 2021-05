Koblenz – Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist darauf hin, dass es in der 21. Kalenderwoche 2021 wegen des Feiertages Pfingstmontag am 24.05.2021 zu einer Nachverlegung der Leerung der Restabfallgefäße in allen Abfuhrrevieren kommt.

Das bedeutet, dass die Tonnen, die montags üblicherweise geleert werden, erst am Dienstag geleert werden und so fort.

Die Abfallgefäße müssen am geänderten Abfuhrtag morgens bis 6.00 Uhr am Straßenrand zur Abfuhr bereitgestellt werden bzw. zugänglich sein.

Weitere Informationen geben die Abfallberaterinnen des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz unter 0261/129-4518 bzw. 0261/129-4519.

Stadt Koblenz