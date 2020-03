Stadt Ludwigsburg – Verkehr: Fahrbahnsanierung an der Sternunterführung in den Osterferien

Erstellt in

Vorbereitende Maßnahmen beginnen kommenden Montag.

Ludwigsburg (BW) – In den Osterferien will die Stadt Ludwigsburg an der nordwestlichen Rampe der Sternunterführung von Eglosheim Richtung Kornwestheim eine Sanierung des Fahrbahnbelags durchführen.

Für die Sanierungsarbeiten ist es erforderlich, die westliche Fahrbahn der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart im Bereich der Unterführung voll zu sperren. Dementsprechend wird der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart über die Gegenfahrbahn umgeleitet. Im Unterführungsbereich steht also während der Bauzeit für jede Fahrtrichtung jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Zufahrt zur Sternkreuzung bleibt bestehen.

Vor dem Baubeginn der Sanierungsmaßnahme in den Osterferien werden voraussichtlich ab Montag, 23. März, die vorbereitenden Arbeiten zur Umleitung des Verkehrs beginnen. Diese werden in der verkehrsärmeren Tageszeit unter temporären Sperrungen ausgeführt.

Parallel zu den Fahrbahnsanierungsarbeiten in den Osterferien werden im Unterführungsbereich die Beleuchtungseinrichtungen erneuert, lokale Betoninstandsetzungen vorgenommen sowie eine Prüfung der gesamten Straßenentwässerungseinrichtungen durchgeführt.

