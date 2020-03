Mainz – Pflegestützpunkte Mainz: ab sofort keine persönliche Pflegeberatung in den Pflegestützpunkten vor Ort (zum Schutz vor Coronaviren)

Erstellt in

Mainz – Wie die Pflegestützpunkte der Stadt Mainz heute mitteilten, findet zunächst bis zum Ende der Osterferien in Rheinland-Pfalz, aufgrund der aktuellen Entwicklung von Coronainfektionen, keine persönliche Beratung im Pflegestützpunkt mehr statt. Personen, die Hilfe benötigen, bekommen diese aber weiterhin: per Telefon unter den unten angegebenen Rufnummern.

Parallel geben auch die Pflegekassen fernmündliche Auskünfte zu Fragen rund um die Pflegeversicherung.

Menschen, die Kontakt zu den Pflegestützpunkten aufnehmen, sind in der Regel aufgrund ihres Alters und/oder ihres Gesundheitszustandes besonders schützenswert. Deshalb können momentan auch keine persönlichen Besuche im häuslich-familiären Bereich erfolgen. Hilfe wird auch in diesem Fall per Telefon angeboten und organisiert.

Pflegestützpunkt Weisenau, Laubenheim, Hechtsheim:

Heike Stammer: Telefon: 06131/2164563

heike.stammer@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Regina Voge: Telefon: 06131/2133468

regina.voge@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Pflegestützpunkt Mombach, Gonsenheim

Ruth Stauder: Telefon: 06131/6931120

ruth.stauder@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Stefanie Hetzler: Telefon: 06131/6931121

stefanie.hetzler@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Pflegestützpunkt Hartenberg-Münchfeld, Finthen

Heike Stammer: Telefon: 06131/2164563

heike.stammer@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Christian Winking: Telefon: 06131/5766960

christian.winking@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Pflegestützpunkt Bretzenheim, Marienborn, Drais, Lerchenberg

David Nork: Telefon: 06131/9325822

David.nork@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Christine Söhn: Telefon: 06131/9325821

christine.soehn@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Pflegestützpunkt Neustadt, Ebersheim

Galina Leonow: Telefon: 06131/6693860

galina.leonow@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Sarah Roth: Telefon: 06131/6693860

sarah.roth@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Pflegestützpunkt Altstadt, Oberstadt

Sabine Theis: Telefon: 06131/6004985

sabine.theis@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Sina Prömper: Telefon: 06131/6004986

sina.proemper@pflegestuetzpunkte.rlp.de

