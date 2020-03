Sindelfingen – Neuer Termin zur Schulanmeldung für die Sindelfinger Grundschulen zum Schuljahr 2020/21 am Donnerstag 7. Mai 2020

Erstellt in

Anmeldungen für die außerschulischen Betreuungsangebote der Stadt Sindelfingen sind bei der Schulanmeldung möglich.

Sindelfingen (BW) – Aufgrund der momentanen Infektionsgefahr hinsichtlich des Corona-Virus sind die Schulen in Baden-Württemberg bis zum 19.04.2020 geschlossen. Der bisher für den 26. März geplante Anmeldetermin für die Schulanfänger der Grundschulen wird auf Donnerstag, 07.05.2020, verschoben. Dieser Termin gilt für alle Sindelfinger Grundschulen. Auch die Anmeldungen für die Betreuungsangebote an den Schulen finden an diesem Nachmittag statt.

Die Anmeldung und die persönliche Vorstellung der Kinder durch die Eltern erfolgen an der zuständigen Grundschule unter Vorlage der Geburtsurkunde oder des Familien-stammbuches. Ein erneutes Einladungsschreiben wird den Eltern bis Ende April 2020 zugehen.

Nach § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) haben Schülerinnen und Schüler ab dem 01. März 2020 vor der Teilnahme am Unterricht einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sie ausreichend gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun sind.

Zur Anmeldung bei den Betreuungsangeboten bringen Sie bitte Ihre Bankverbindungsdaten, Arbeitsbescheinigungen und ggf. auch den Impfpass mit.

Bis auf die Osterferienzeit erteilen die Sekretariate der jeweiligen Grundschule oder die Leitungen der Betreuungsangebote nähere Auskünfte.

—

Stadt Sindelfingen

Hauptamt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rathausplatz 1

71063 Sindelfingen