Stuttgart – 15-Jährige sexuell belästigt: Täter wurde festgenommen

Stuttgart (BW) – Mitte: Ein 15-jähriges Mädchen wurde am Samstag (11.12.2021) Opfer einer sexuellen Belästigung.

Die Jugendliche befand sich gegen 00:20 Uhr in den Oberen Schlossgartenanlagen auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als sie von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann verwickelte das Mädchen in ein Gespräch und hinderte sie am Weitergehen, indem er sie umklammerte.

Dabei fasste er der Jugendlichen auch an das Gesäß. Die 15-Jährige konnte sich schließlich nach Hilferufen befreien und eine in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung ansprechen. Der 28-jährige Täter konnte nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen werden.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizeipräsidium Stuttgart