Stuttgart – In der Klett-Passage von Straßenräuber ausgeraubt: Die aus Guinea, Gambia und dem Senegal stammenden Täter wurden von der Polizei EINGESACKT!

Erstellt in

Stuttgart (BW) – Ein 21-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen (21.12.2019) in der Klett-Passage von vier Männern im Alter zwischen 17 und 28 Jahren ausgeraubt worden.

Kurz vor 02.00 Uhr meldete ein Zeuge eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in der Klett-Passage bei der Polizei. Die mutmaßlichen Räuber waren mit ihrem späteren Opfer aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit geraten, in dessen Verlauf der 21-Jährige von einem 28-Jährigen aus dem Quartett Schläge ins Gesicht und von dem 17-Jährigen Tritte gegen seine Beine erhielt.

Einer der Räuber riss die Kapuze von der Jacke des Opfers ab, ein weiterer aus der Gruppe nahm die Gürteltasche samt Inhalt des 21-Jährigen an sich. Die Polizei konnte im Rahmen der anschließenden Fahndung alle vier Tatverdächtigen in Tatortnähe festnehmen, bei dem 28-jährigen mutmaßlichen Haupttäter wurden Teile der Beute aufgefunden.

Alle Täter, die aus Guinea, Gambia und dem Senegal stammen, wurden zum Zwecke der Haftrichtervorführung in den Polizeigewahrsam eingeliefert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Stuttgart