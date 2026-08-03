Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Syna erneuert beschädigtes Niederspannungskabel in Hochscheid

Erstellt durch  

Aktuell, Buntes, Rheinland-Pfalz-Nachrichten, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Rheinland-Pfalz

Syna erneuert beschädigtes Niederspannungskabel in Hochscheid – Hochscheid, 03. August 2026: Die Syna GmbH, Netztochter der Süwag Energie AG, wird im Lauf der Woche kurzfristig Tiefbauarbeiten in Hochscheid im Bereich von Hauptstraße und Gartenstraße durchführen und ein neues Niederspannungskabel verlegen. Auslöser für diese Maßnahme sind Beschädigungen an einer Stromleitung, die im Zuge von Tiefbauarbeiten durch eine Drittfirma vor knapp zwei Wochen entstanden sind. Durch die Beschädigung der Kabel kam es zu einem Stromausfall, welcher durch den Bereitschaftsdienst der Syna zeitnah behoben wurde.

Trotz der erfolgreichen Instandsetzung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Kabel an weiteren Stellen beschädigt wurde. Um die Versorgungssicherheit langfristig sicherzustellen und zukünftige Störungen zu vermeiden, tauscht die Syna das betroffene Niederspannungskabel auf einer Länge von rund 205 Metern aus.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Mittelrhein

Die Syna stellt zunehmend fest, dass zahlreiche Versorgungsunterbrechungen auf Beschädigungen von Versorgungsleitungen bei Tiefbauarbeiten zurückzuführen sind. Vor Beginn jeder Tiefbaumaßnahme müssen sich ausführende Unternehmen über die Lage vorhandener Versorgungsleitungen informieren. Die hierfür notwendige Leitungsauskunft kann bei der Syna digital und kostenlos unter www.planauskunft.syna.de eingeholt werden.

Im vorliegenden Fall wurde eine Glasfaserleitung mittels Fräsverfahren im Bereich einer bestehenden Kabeltrasse der Syna verlegt. Hierbei wurde das Niederspannungskabel der Syna mehrfach beschädigt. Erschwerend kam hinzu, dass die Baugräben nach Abschluss der Arbeiten wieder verschlossen wurden. Die Syna wurde über die Schäden nicht in Kenntnis gesetzt.

Die Syna bittet alle ausführenden Unternehmen eindringlich darum, ihrer Verpflichtung nachzukommen und vor Baumaßnahmen die entsprechenden Leitungsauskünfte einzuholen. Mögliche Beschädigungen an Strom-, Gas- oder sonstigen Versorgungsleitungen sind immer und unverzüglich zu melden. Nur so können Gefahren und Versorgungsunterbrechungen vermieden werden.

Beschädigungen an Versorgungsleitungen können rund um die Uhr über die Störungshotline der Syna unter 0800 – 796 2787 gemeldet werden.

SEO Booster AI PRO SEO Banner

***
Text: Syna GmbH

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #03.08.2026 #Aktuell #beschädigtes Niederspannungskabel in Hochscheid #Beschädigung #Glasfaserleitung #Hochscheid #Instandsetzung #Kabeltrasse #Leitungsauskunft #Nachrichten #Netztochter #News #Niederspannungskabel #Störungshotline #Stromausfall #Stromleitung #Süwag Energie AG #Syna #Tiefbauarbeiten #Versorgungssicherheit

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com