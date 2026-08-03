Syna erneuert beschädigtes Niederspannungskabel in Hochscheid – Hochscheid, 03. August 2026: Die Syna GmbH, Netztochter der Süwag Energie AG, wird im Lauf der Woche kurzfristig Tiefbauarbeiten in Hochscheid im Bereich von Hauptstraße und Gartenstraße durchführen und ein neues Niederspannungskabel verlegen. Auslöser für diese Maßnahme sind Beschädigungen an einer Stromleitung, die im Zuge von Tiefbauarbeiten durch eine Drittfirma vor knapp zwei Wochen entstanden sind. Durch die Beschädigung der Kabel kam es zu einem Stromausfall, welcher durch den Bereitschaftsdienst der Syna zeitnah behoben wurde.
Trotz der erfolgreichen Instandsetzung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Kabel an weiteren Stellen beschädigt wurde. Um die Versorgungssicherheit langfristig sicherzustellen und zukünftige Störungen zu vermeiden, tauscht die Syna das betroffene Niederspannungskabel auf einer Länge von rund 205 Metern aus.
Die Syna stellt zunehmend fest, dass zahlreiche Versorgungsunterbrechungen auf Beschädigungen von Versorgungsleitungen bei Tiefbauarbeiten zurückzuführen sind. Vor Beginn jeder Tiefbaumaßnahme müssen sich ausführende Unternehmen über die Lage vorhandener Versorgungsleitungen informieren. Die hierfür notwendige Leitungsauskunft kann bei der Syna digital und kostenlos unter www.planauskunft.syna.de eingeholt werden.
Im vorliegenden Fall wurde eine Glasfaserleitung mittels Fräsverfahren im Bereich einer bestehenden Kabeltrasse der Syna verlegt. Hierbei wurde das Niederspannungskabel der Syna mehrfach beschädigt. Erschwerend kam hinzu, dass die Baugräben nach Abschluss der Arbeiten wieder verschlossen wurden. Die Syna wurde über die Schäden nicht in Kenntnis gesetzt.
Die Syna bittet alle ausführenden Unternehmen eindringlich darum, ihrer Verpflichtung nachzukommen und vor Baumaßnahmen die entsprechenden Leitungsauskünfte einzuholen. Mögliche Beschädigungen an Strom-, Gas- oder sonstigen Versorgungsleitungen sind immer und unverzüglich zu melden. Nur so können Gefahren und Versorgungsunterbrechungen vermieden werden.
Beschädigungen an Versorgungsleitungen können rund um die Uhr über die Störungshotline der Syna unter 0800 – 796 2787 gemeldet werden.
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Text: Syna GmbH