Verkehrsmeldungen Eisenach August 2026 – Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen:
Brückenabriss Am Moseberg: Stadtautobahn ab 10. August nur noch teilweise gesperrt
Der Abriss der Brücke über die Stadtautobahn (B 19), die zu den Kleingartenanlagen Am Moseberg führt, ist in vollem Gange. Ab Montag, 10. August 2026, ist hierfür jedoch keine Vollsperrung der Stadtautobahn (B 19) zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Eisenach-Mitte mehr nötig. Vom 10. bis 23. August wird eine von zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung von Mitte nach West im Bereich der Brücke gesperrt. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn – also auf dem Abschnitt zwischen Eisenach-West und Eisenach-Mitte in Fahrtrichtung Osten – ist vom 10. August bis einschließlich 27. September im Bereich der Brücke nur eine von zwei Fahrspuren nutzbar. Es gilt Tempo 80.
B 19: Langensalzaer Straße halbseitig gesperrt
Von diesem Montag, 10. August 2026, bis einschließlich 18. August wird in der Langensalzaer Straße (B 19) an insgesamt vier Schachtabdeckungen gearbeitet. Auf Höhe der Baustelle wird die Straße jeweils halbseitig gesperrt. Zudem wird in diesen Bereichen zeitweise Halteverbot angewiesen.
Baumfällarbeiten entlang der L 1017
In der kommenden Woche stehen Baumfällarbeiten entlang der Landstraße 1017 an. Hierfür wird die Straße vom 10. bis 14. August 2026 gesperrt. Betroffen ist der Abzweig nördlich von Hörschel, an dem die Straße unter der Autobahn A 4 hindurch in Richtung Creuzburg führt. Die Umleitungsstrecke verläuft über die L 1021 an Stedtfeld vorbei in Richtung Eisenach, die Kasseler Straße in Eisenach (B 84) und die Stadtautobahn (B 19) in Richtung Autobahn A 4, bis bei Krauthausen die L 1017 wieder erreicht wird.
Zufahrt zur Parkanlage in Neuenhof zeitweise gesperrt
Am Donnerstag, 13. August 2026, wird die Hörscheler Straße im Bereich der Zufahrt zur Parkanlage in Neuenhof zwischen 7 und 14 Uhr voll gesperrt. Grund ist das Setzen eines Abwasser-Pumpschachtes. Zum Hintergrund: Im Eisenacher Ortsteil Neuenhof-Hörschel wird derzeit eine Abwasserdruckleitung inklusive eines Pumpwerks in Neuenhof neu gebaut.
Breitbandausbau: Georgenstraße, Wydenbrugkstraße und Mark
Im Zeitraum vom 18. August 2026 bis einschließlich 25. September treibt eine private Firma den Glasfaserausbau in der Innenstadt voran. Betroffen ist der Bereich Georgenstraße, Wydenbrugkstraße und Markt. Mit halbseitigen Sperrungen der Fahrbahn, Gehwegsperrungen und Halteverbotszonen ist zu rechnen.
Vollsperrung der Wiesenstraße
Von Montag, 17. August 2026, bis Ende April 2027 wird die Wiesenstraße zwischen den Straßen Kupferhammer und Amrastraße voll gesperrt. Betroffen ist auch der Gehsteig. Die Straße wird im zweiten Bauabschnitt saniert.
Vollsperrung in der Heinrichstraße
Vom 17. bis einschließlich 28. August 2026 werden in der Heinrichstraße auf Höhe der Hausnummer 11 (Standort Stadtverwaltung) Fahrbahn und Straßenentwässerung erneuert. Betroffen ist nur der Bereich von der Einmündung der Clemensstraße bis zur Hausnummer 11. In unmittelbarer Nähe der Baustelle wird Halteverbot ausgewiesen.
***
Text: Stadtverwaltung Eisenach