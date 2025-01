Tanztee 50 plus Hemer – Die Mitglieder des Seniorenbeirates laden am 12. Januar ins JuK am Park ein. Zum beliebten „Tanztee 50plus“ laden die Mitglieder des Seniorenbeirates am Sonntag, 12. Januar, um 15 Uhr in das Jugend- und Kulturzentrum am Park, Parkstraße 3, ein.

Auch am kommenden Sonntag kann wieder das Tanzbein geschwungen und fröhlich gefeiert werden.

Einlass ist um 14.30 Uhr.

Der Eintritt beträgt 5 Euro, wobei Kaffee und Gebäck inklusive sind.

***

Text: Stadt Hemer Pressestelle