Ursachen und Maßnahmen bei Schimmel: Energieberatung der Verbraucherzentrale Arnsberg informiert – Online-Seminar der Energieberatung Verbraucherzentrale Arnsberg: „Feuchte und Schimmel im Wohnraum – mögliche Ursachen und Maßnahmen„.
Wenn sich in den eigenen vier Wänden Schimmel ansiedelt, ist Handeln angesagt. Gerade bei kleineren Flecken scheuen sich viele Betroffene, professionellen Rat zu suchen und greifen stattdessen selbst zu Anti-Schimmel-Produkten. Damit ist zunächst der Schaden optisch beseitigt. Doch solange die Ursachen nicht geklärt sind, kann der Schimmel jederzeit wieder auftreten.
Welche Ursachen für die Schimmelbildung in Wohnräumen möglich sind, wird Dorothee Görlitz, Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW in Hemer zusammen mit Ihrem Kollegen Carsten Peters am Mittwoch, 25. Februar 2026, während eines Online-Seminars ab 18 Uhr erläutern. Zusätzlich geben beide Tipps zur Vorbeugung von Schimmelproblemen und zeigen notwendige Schritte zur Beseitigung auf.
Die Veranstaltung wird durch die Stadt Hemer und das Land NRW gefördert. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Eine Anmeldung ist für den Erhalt des Zugangslinks erforderlich. Diese erfolgt bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale Hemer unter der E-Mail-Adresse he***********@*****************le.nrw.
***
Text: Stadt Hemer