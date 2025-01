Historische Ereignisse am 7. Januar

Am heutigen 7. Januar blicken wir auf zahlreiche Ereignisse zurück, die die Weltgeschichte geprägt haben. Besonders sticht dabei der tragische Anschlag auf die Redaktion des Satire-Magazins Charlie Hebdo im Jahr 2015 hervor. Dieses Ereignis hat die Meinungsfreiheit in den Fokus globaler Aufmerksamkeit gerückt und bleibt ein Mahnmal für den Schutz demokratischer Werte.

1610: Galileo Galilei entdeckt die Galileischen Monde

Der Astronom Galileo Galilei macht eine bahnbrechende Entdeckung: Mit seinem Teleskop beobachtet er die vier größten Monde des Jupiter, die später nach ihm benannt werden. Diese Entdeckung revolutioniert das Verständnis unseres Sonnensystems.

1782: Die Bank of North America wird gegründet

In Philadelphia nimmt die Bank of North America als erste moderne Bank der Vereinigten Staaten ihren Betrieb auf. Die Initiative von Robert Morris markiert einen wichtigen Schritt in der wirtschaftlichen Entwicklung der USA.

1797: Die italienische Trikolore entsteht

In Reggio nell’Emilia schlägt ein Kongress die grün-weiß-rote Trikolore als Symbol für die cispadanische Republik vor. Dieses Design wird später zur Nationalflagge Italiens.

1885: Gründung der Berufsgenossenschaft der Buchdrucker

Die Buchdrucker schließen sich als erste Berufsgruppe zu einer Berufsgenossenschaft zusammen. Diese Vereinigung legt den Grundstein für die später entstehende Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung.

1894: William K. L. Dickson erhält Patent für die Filmkamera

Die Entwicklung des Films erreicht einen Meilenstein, als William K. L. Dickson in den USA ein Patent für die Filmkamera erhält. Diese Erfindung ebnet den Weg für das moderne Kino.

1929: Buck Rogers erobert die Zeitungen

Der Science-Fiction-Held Buck Rogers erscheint als erster Comic-Strip in amerikanischen Tageszeitungen. Diese Veröffentlichung markiert den Beginn eines neuen Genres im Comicbereich.

1929: Tarzan als Comicstrip

Hal Fosters erster Comicstrip mit Tarzan als Hauptfigur wird in mehreren Zeitungen veröffentlicht. Die Abenteuer des Dschungelhelden begeistern Leser weltweit.

1934: Flash Gordon betritt die Bühne

Die Comicserie über den Weltraumhelden Flash Gordon von Alex Raymond startet in US-Zeitungen. Sie prägt die Popkultur nachhaltig und inspiriert spätere Science-Fiction-Erzählungen.

1953: Verkündung der Wasserstoffbombe durch Truman

US-Präsident Harry S. Truman gibt bekannt, dass die Vereinigten Staaten eine Wasserstoffbombe entwickelt haben. Dies löst weltweite Besorgnis und Diskussionen über die nukleare Rüstung aus.

1976: Start der Serie „Die Abenteuer der Maus auf dem Mars“

Im Bayerischen Fernsehen startet die Zeichentrickserie Die Abenteuer der Maus auf dem Mars. Sie erfreut sich bei Kindern großer Beliebtheit.

1983: Bonner Wende

Nach dem Scheitern der Vertrauensfrage löst Bundespräsident Carstens den Bundestag auf und setzt Neuwahlen für den 6. März an. Dieses politische Manöver prägt die deutsche Nachkriegsgeschichte.

1983: Erstes Schwarzes Loch außerhalb der Galaxie entdeckt

Ein US-amerikanisches Forscherteam berichtet über die Entdeckung eines Schwarzen Loches in der Großen Magellanschen Wolke, etwa 163.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Eine bahnbrechende Erkenntnis in der Astrophysik.

1989: Tod von Kaiser Hirohito

Der japanische Kaiser Hirohito stirbt im Alter von 88 Jahren. Mit seinem Tod endet die Shōwa-Zeit, und die Heisei-Zeit beginnt unter seinem Sohn Akihito.

1993: Erling Kagge erreicht allein den Südpol

Der Norweger Erling Kagge erreicht als erster Mensch allein den Südpol. Seine außergewöhnliche Leistung wird weltweit bewundert.

1998: Start von BR-alpha

Der Bayerische Rundfunk startet seinen Bildungskanal BR-alpha. Das Programm richtet sich an Wissenshungrige und wird schnell zu einer etablierten Quelle für Bildung.

1999: Impeachment gegen Bill Clinton beginnt

Der US-Senat eröffnet das Impeachment-Verfahren gegen Präsident Bill Clinton. Er wird beschuldigt, im Zusammenhang mit der Lewinsky-Affäre die Justiz behindert und unter Eid gelogen zu haben.

2015: Anschlag auf Charlie Hebdo

Zwei Terroristen stürmen die Redaktion des Satire-Magazins Charlie Hebdo in Paris und töten zwölf Menschen. Die brutale Tat richtet sich gegen die Pressefreiheit und schockiert die Welt. Die Geiselnahmen, die dem Anschlag folgen, enden mit weiteren Toten.

Die Ereignisse des 7. Januar zeigen, wie vielfältig die Weltgeschichte ist. Vom Triumph wissenschaftlicher Entdeckungen bis hin zu tragischen Verlusten – dieser Tag bietet zahlreiche Einblicke in die Vergangenheit.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt