Karnevalsstimmung beim Tanztee 50 plus in Hemer – Die Mitglieder des Seniorenbeirates laden am 8. Februar 2026 ins JuK am Park ein.
Zum beliebten „Tanztee 50 plus“ laden die Mitglieder des Seniorenbeirates am Sonntag, 8. Februar, in das Jugend- und Kulturzentrum am Park, Parkstraße 3, ein. Beginn ist diesmal bereits um 14 Uhr.
Unter dem Motto „Karneval“ kann am kommenden Sonntag wieder das Tanzbein geschwungen und fröhlich gefeiert werden. Die Organisatoren freuen sich über jeden kostümierten Gast – eine Verkleidung ist aber natürlich kein Muss. Das schönste Kostüm wird mit einem kleinen Preis belohnt!
Einlass ist um 13.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro, wobei Kaffee und Gebäck inklusive sind.
Text: Stadt Hemer