Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Karnevalsstimmung beim Tanztee 50 plus in Hemer

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Events, Freizeit und Hobby, LifeStyle, Nordrhein-Westfalen, Seniorenmagazin, Soziales und Leben, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Tanz-Veranstaltung-Tanzveranstaltung-Tanztee-Party-Tanzen-Feiern-Disco-Fox

Karnevalsstimmung beim Tanztee 50 plus in Hemer – Die Mitglieder des Seniorenbeirates laden am 8. Februar 2026 ins JuK am Park ein.

Zum beliebten „Tanztee 50 plus“ laden die Mitglieder des Seniorenbeirates am Sonntag, 8. Februar, in das Jugend- und Kulturzentrum am Park, Parkstraße 3, ein. Beginn ist diesmal bereits um 14 Uhr.

Unter dem Motto „Karneval“ kann am kommenden Sonntag wieder das Tanzbein geschwungen und fröhlich gefeiert werden. Die Organisatoren freuen sich über jeden kostümierten Gast – eine Verkleidung ist aber natürlich kein Muss. Das schönste Kostüm wird mit einem kleinen Preis belohnt!

Einlass ist um 13.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro, wobei Kaffee und Gebäck inklusive sind.

Mittelrhein-Tageblatt Tierliebe-Tiergeschichten-Tierschutz

***
Text: Stadt Hemer

Das könnte Sie auch interessieren ...

200 Jahre Wilhelmsquelle Bad Mergentheim: 200 Jahre Quellen und 100 Jahre "Bad"

Leif-Erik Holm: Untersuchungsausschuss zu Northvolt ist unumgänglich

Alice Weidel: Zahl der Asylklagen explodiert – Richterbund übt deutliche Kritik an Justizministerin Hubig

Martin Sichert (AfD): Bundesregierung verharmlost Antibiotikaresistenzen

BR Fernsehen: "Fastnacht in Franken" live am Freitag, 6. Februar 2026 - Die Spannung steigt

Martin Sichert (AfD): CDU-Pläne gefährden die Zahngesundheit von Millionen Menschen

Sozialverband VdK: „Wochenenddebatten der Union stärken rechtspopulistische Kräfte“

Copa Ca Backum: Karnevalistische Saunanacht in der Copa Oase in Herten NRW

Schnieder (CDU Rheinland-Pfalz) zu verschwundenen Asylbewerbern: "Dieser Kontrollverlust ist nicht länger hinzunehmen"

Tanzaktion „One Billion Rising“ gegen patriarchale Gewalt am 14. Februar 2026 in Schwerin

Rollator-Training Gummersbach: Sicher unterwegs mit dem Rollator

Warum bequeme Freizeitschuhe im Alltag immer wichtiger werden

Monster auf der Couch

Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer: Warum sie für gesunden Schlaf so entscheidend ist

Schlafprobleme: Warum immer mehr Menschen schlecht schlafen – und was dahintersteckt

Schlafapnoe erkennen: Symptome, Gefahren und Warnzeichen

Schlagworte: #04.02.2026 #8. Februar 2026 #Aktuell #Hemer #Jugend- und Kulturzentrum am Park #JuK am Park #Karneval #Karnevalsstimmung #Karnevalsstimmung beim Tanztee 50 plus in Hemer #Nachrichten #News #Stadt Hemer #Tanztee 50 plus #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com