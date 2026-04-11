Offene Gärten im Ruhrbogen 2026 – Stadt Hemer sucht Gartenliebhaber, die ihre Gärten öffnen! Auch im Jahr 2026 öffnen private Gärten unter dem Motto „Offene Gärten im Ruhrbogen“ wieder ihre Pforten für interessierte Gartenliebhaber.
Die Gartenbesitzer gewähren Einblicke in ihre liebevoll gestalteten Gärten und bieten neben Inspirationen nicht selten auch Kaffee und Kuchen an, um das Gartenerlebnis für die Besucher gekonnt abzurunden.
Wir suchen Sie!
Um den vielen, teils jahrelang treuen Besuchern immer wieder Abwechslung zu bieten, sind die Kommunen ständig auf der Suche nach neuen Gärten und Gartenbesitzern, die Besucher herzlich willkommen heißen. Versprochen liebe Gartenbesitzer, Sie werden den kurzweiligen Sonntag mit Ihren Gästen sehr genießen!
Die Teilnahme ist unkompliziert Auf der Internetseite der „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ unter www.gaerten-im-ruhrbogen.de haben die Gartenbesitzer die Möglichkeit, sich zu informieren und ganz unkompliziert anzumelden. Dort finden Sie auch alle Termine im Überblick. Bei Fragen steht Viktoria Czech (Tel. 02372/551-237; Mail: v.*****@***er.de) zur Verfügung. Wenn Sie Gartenbesitzer mit einem schönen Garten kennen, machen Sie diese gerne auf die Aktion „Offene Gärten“ aufmerksam. Die Stadt Hemer freut sich über viele neue teilnehmende Gärten!
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Text: Stadt Hemer