Abfallabfuhr Hemer witterungsbedingt ausgefallen

Abfallabfuhr Hemer witterungsbedingt ausgefallen – Nachträgliche Leerung aller Tonnen bis Ende nächster Woche geplant.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnte die gesamte Abfallabfuhr am heutigen Tag nicht durchgeführt werden. Betroffen sind alle Abfallfraktionen. Das Entsorgungsunternehmen Lobbe plant, die ausgefallenen Leerungen bis spätestens Ende der kommenden Woche nachzuholen. Da derzeit nicht im Voraus genau vorhergesagt werden kann, an welchen Tagen die Nachfuhren erfolgen, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, ihre Abfallbehälter weiterhin dauerhaft zugänglich bereitzustellen, damit die Lobbe-Mitarbeiter die Tonnen bei nächster Gelegenheit entleeren können. Eine Mitteilung an die Stadtverwaltung ist nicht erforderlich. Die nachträgliche Abfuhr der nicht geleerten Abfallbehälter wird automatisch umgesetzt.

***
Text: Stadt Hemer

Schlagworte: #12.01.2026 #Abfallabfuhr Hemer #Aktuell #Nachrichten #News #Stadt Hemer

