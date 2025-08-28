Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Tierschutzfest Tierheim Süderstraße am 5. Oktober 2025 in Hamburg

Tierschutzfest Tierheim Süderstraße am 5. Oktober 2025 in Hamburg – Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, lädt der Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V. (HTV) von 10 bis 16 Uhr zum Tierschutzfest ins Tierheim Süderstraße ein.

Die Veranstaltung hat eine lange Tradition und bietet einen Blick hinter die Kulissen des Tierheim Süderstraße. Zahlreiche Vereine und Organisationen werden auf dem Tierheim-Gelände über ihre Tierschutzarbeit informieren.

Auf dem Programm stehen Tombola, Kinderspaß, Flohmarkt sowie weitere Aktionen. Ausschließlich tierleidfreie (vegane) Köstlichkeiten sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

  • Tierschutzfest vom Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V.
  • 5. Oktober 2025 (Sonntag)
  • 10–16 Uhr
  • Neue Süderstraße 25 (ehemals Süderstraße 399), 20537 Hamburg-Hamm
Text: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V.

