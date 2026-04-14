Tierschutzfest 2026 Tierheim Süderstraße am 28. Juni – In diesem Jahr erstmals im Sommer, am Sonntag, den 28. Juni 2026 lädt der Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V. (HTV) von 10 bis 16 Uhr zum Tierschutzfest ins Tierheim Süderstraße ein.
Die Veranstaltung hat eine lange Tradition und bietet einen Blick hinter die Kulissen des Tierheim Süderstraße. Zahlreiche Tierschutzvereine und -organisationen stellen ihre wichtige Arbeit vor. Auf dem Programm stehen Tombola, Kinderspaß, Flohmarkt sowie weitere tolle Aktionen. Ausschließlich tierleidfreie (vegane) Köstlichkeiten sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.
Die wichtigsten Daten im Überblick zum Tierschutzfest 2026 Tierheim Süderstraße:
- Tierschutzfest vom Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.
- 28. Juni 2026 (Sonntag)
- 10–16 Uhr
- Neue Süderstraße 25, 20537 Hamburg-Hamm
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Bild & Text: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V. (HTV)