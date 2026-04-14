Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Tierschutzfest 2026 Tierheim Süderstraße am 28. Juni

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Events, Hamburg, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Tierliebe & Tierschutz

Tierschutzfest 2026 Tierheim Süderstraße (c) Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V. (HTV)
Bild © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V. (HTV)

Tierschutzfest 2026 Tierheim Süderstraße am 28. Juni – In diesem Jahr erstmals im Sommer, am Sonntag, den 28. Juni 2026 lädt der Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V. (HTV) von 10 bis 16 Uhr zum Tierschutzfest ins Tierheim Süderstraße ein.

Die Veranstaltung hat eine lange Tradition und bietet einen Blick hinter die Kulissen des Tierheim Süderstraße. Zahlreiche Tierschutzvereine und -organisationen stellen ihre wichtige Arbeit vor. Auf dem Programm stehen Tombola, Kinderspaß, Flohmarkt sowie weitere tolle Aktionen. Ausschließlich tierleidfreie (vegane) Köstlichkeiten sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.

Die wichtigsten Daten im Überblick zum Tierschutzfest 2026 Tierheim Süderstraße:

  • Tierschutzfest vom Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.
  • 28. Juni 2026 (Sonntag)
  • 10–16 Uhr
  • Neue Süderstraße 25, 20537 Hamburg-Hamm
DJ GerreG Soziales Engagement - Feiern und Hunde aus Tötungsstationen retten

***
Bild & Text: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V. (HTV)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Discofox Workshops & Tanzreisen: Warum Tanzen Körper und Seele stärkt

Sozialverband VdK zur Senkung der Mineralölsteuer: „Keine echte Hilfe für Menschen mit niedrigen Einkommen“

DJ GerreG rettet 25 Hunde vor dem Tod

DEICHMANN bewegt: Ekaterina Leonova übernimmt die Schirmherrschaft für "Deutschlands fitteste Grundschule"

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex März 2026 - Selbstständige und Kleinstunternehmen: Erwartungen brechen so stark ein wie seit zwei Jahren nicht

STADTRADELN Landkreis Rotenburg (Wümme) - Zum ersten Mal wird landkreisweit geradelt

VHS-Kurs Hundeglück in Ratingen

Jazz ist immer in Bewegung: Internationales Jazzfest Hamm 2026 vom 17. bis 19. April 2026

Google führt Gebühren für Suchanfragen ein – erste Tests in Deutschland gestartet

Wenn die Wahrheit zur Verhandlungssache wird

Sozialverband VdK: Keine Sanierung der GKV auf dem Rücken der Versicherten

Osterspaziergang in den Herrenhäuser Gärten

Sozialverband VdK: Klimaschutzprogramm muss sozial gerechter werden

Martin Sichert/René Springer: Bundesregierung ruiniert Existenz von Millionen Familien

Sozialverband VdK: Sozialreformen müssen Menschen spürbar entlasten - Mehr Gerechtigkeit statt Einschnitte

Eisenacher Sommergewinn 2026: 15.000 Besucher beim 129. Festumzug

Schlagworte: #14.04.2026 #Aktuell #Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V. #HTV) #Nachrichten #News #Tiere #Tierheim Süderstraße #Tierschutz #Tierschutzfest #Tierschutzfest 2026 Tierheim Süderstraße #veganes Essen

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com