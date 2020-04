Trier – Aktueller Hinweis: Sportlerehrung auf nächstes Jahr verschoben

Erstellt in

Trier – Aktueller Hinweis: (gut) Die für Freitag, 29. Mai, geplante Sportlerehrung der Stadt Trier wird aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben.

Die jährliche Ehrung wird gemeinsam mit dem Stadtsportverband Trier durchgeführt. Sie würdigt Sportlerinnen und Sportler der Trierer Vereine aus dem Bereich des Spitzensportes für Erfolge bei Deutschen-, Europa- oder Weltmeisterschaften sowie bei Olympischen Spielen, aber auch verdiente Vereinsmitglieder, die lange Jahre für ihren Verein in unterschiedlichen Funktionen tätig waren. Darüber hinaus können sich Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes für den Förderpreis für besondere Verdienste um die Jugendarbeit bewerben.

In Abstimmung mit der Bürgermeisterin und Sportdezernentin Elvira Garbes einigte man sich auf die Verlegung der Veranstaltung, da eine solche Ehrung für die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler einen würdigen Rahmen verdient und dies in der derzeitigen Phase leider nicht umsetzbar ist. Bei der nächsten Sportlerehrung, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 stattfinden wird, werden dann die Erfolge von Sportlern aus Trierer Vereinen geehrt, die in den Jahren 2019 und 2020 erreicht wurden.

