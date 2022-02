Trier – Bildung: Softwareentwickler stellt sich an zwei Gymnasien vor

Trier – Bildung: (pe) Schülerinnen und Schüler des Humboldt- und des Max-Planck-Gymnasiums können nächsten Donnerstag bei einer Online-Informationsveranstaltung den Softwareentwickler Dedalus HealthCare GmbH als Anbieter für Praktika und möglichen Ausbildungsbetrieb kennenlernen.

Die Firma war einer der Preisstifter beim zweiten Healthcare Hackathon Trier 2021 zu den Themen Medizin, Pflege, Inklusion und Fachkräfte. Dabei lieferten die Schülerteams wertvolle digitale Lösungsansätze in den Bereichen IT, Medizin und „Next Generation“. Während des Hackathons entstand daher in dem Netzwerk aus städtischer Wirtschaftsförderung, Dedalus HealthCare GmbH und den Informatiklehrerinnen und -lehrern der Schülerteams die Idee, die entstandenen Kontakte weiter zu nutzen und zu pflegen, auch mit Blick auf den aktuellen Fachkräftemangel.

Schülerinnen und Schüler sollen so die Möglichkeit erhalten, bereits früh Kontakte zur Trierer Wirtschaft zu knüpfen. Zudem können sie bei der Suche nach einem Praktikum oder Ausbildungsplatz unterstützt werden. Christiane Luxem, Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung, betont: „Gerade in Zeiten, in denen die Rekrutierung qualifizierter Fachkräften immer schwieriger wird, sind frühzeitige Kontakte von Schule und Wirtschaft von großer Bedeutung. Ich freue mich daher sehr, dass wir an die Erfolge des letztjährigen Hackathons anknüpfen und unsere Trierer Unternehmen in die Schulen bringen können. Denn hier sitzen schließlich neben den ,Digital Natives‘ auch unsere Fachkräfte von Morgen“, so Luxem.

