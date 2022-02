Trier – Stadtentwicklung: Sanierungsarbeiten an Trierer Gymnasien beginnen

Trier – (rwa) Rund zwei Millionen Euro investiert die Stadt in notwendige Sanierungsarbeiten an den Schulgebäuden des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) und des Auguste-Viktoria-Gymnasiums (AVG).

Insgesamt werden 539 Fenster mit einer Gesamtfläche von circa 1370 Quadratmetern inklusive äußerer Sonnenschutz- und Verdunklungsanlagen erneuert. Zu den Gesamtmaßnahmen gehören außerdem auch Dachdeckerarbeiten, die Erneuerung von Fassaden sowie notwendige Arbeiten im Inneren der Schulen.

Die Maßnahmen am AVG haben bereits begonnen und werden vermutlich nach den Sommerferien im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Am MPG soll mit Anfang der Osterferien im April dieses Jahres die Umsetzung beginnen und insgesamt zwölf Monate andauern. Die Arbeiten an den Schulen und innerhalb der Klassenräume werden zusammen mit der Schulleitung koordiniert, um für alle Beteiligten einen möglichst reibungslosen Ablauf während des Schulbetriebs zu gewährleisten. Jedoch kann es vereinzelt zu Lärmbeeinträchtigungen durch Abbruch- und Montagearbeiten kommen.

Die Maßnahmen im Einzelnen: Am MPG werden insgesamt 245 Fensterfelder mit einer Gesamtfläche von rund 621 Quadratmetern ausgetauscht. Nach der Erneuerung der Fenster werden innen die Fensterbänke montiert und abgehängte Decken an die neuen Fensterelemente angeschlossen. Zusätzlich wird die Außenfassade neu verputzt. Die Stadt investiert dabei circa 636.000 Euro in das Gebäude.

Die Sanierungsarbeiten am Neubau des AVG erstrecken sich über insgesamt 294 Fensterelemente mit einer Gesamtfläche von circa 750 Quadratmetern. Dazu kommen Maßnahmen in den Innenräumen und am Außenputz sowie zusätzliche Dachdeckerarbeiten. Dabei investiert die Stadt in das Schulgebäude rund 1,3 Millionen Euro.